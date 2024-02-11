Zayıflamak isterken sağlığınızdan olabilirsiniz! En çok içilen o içecek ölüme sürüklüyor

Kilo vermek istiyorsanız düzenli egzersiz yapmanız, dengeli ve sağlıklı beslenmeniz önerilir. Sağlıklı zayıflama çayı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Obezite oranlarının endişe verici düzeyde olduğu bu günlerde uzmanlar, kilo verme amaçlı çay hapları alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Beslenme Uzmanı Yaşar Emre Ulushan, zayıflama çayı haplarını içen kişilerin ağır hastalandığını ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerine kaldırıldığını anlattı.

İnsanların sosyal medya yardımıyla ve çevreden gelen önerilerle kilo vermeye çalıştığı söyleniyor ancak uzmanlar, ehil olmayanların dikkate alınmaması gerektiğini savunuyor. Diyetisyen Yaşar Emre Ulushan, zayıflama çayları, tablet gibi ürünlerin alınmaması gerektiğinin anlatıldığını vurguladı. Ulushan, sağlıklı zayıflama yöntemlerine öncelik verilmesi gerektiği konusunda halkı uyardı.





"Hastalıklar artıyor"

Her gün televizyonda ve sosyal medyada polikliniklere gelen her hastanın zayıflama çayı tükettiği iddia ediliyor. Çay, karaciğer enzimlerini ve böbrek fonksiyonlarını bozarak hastalığı kötüleştirerek yaşamı tehdit eden bir risk oluşturur. Kilo verirken doktora görünmek en iyisi ama hastaneye yatışların arttığı söyleniyor.

"Sağlıklı kilo kaybı için öneriler"

Diyet boyunca gerekli olan sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve protein kaynakları içeren dengeli ve çeşitli bir beslenmeye önem verilmektedir. Şeker oranı yüksek işlenmiş gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir.

Kalori alımı söz konusu olduğunda, yediğiniz yemeğin miktarı önemlidir. Çok yemek yerine azar azar yemeli ve yavaş yemelisiniz.

Haftada en az 150 dakika kadar orta yoğunlukta aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite yapılması önerilir.

Günde en az 8-10 bardak kadar su içmek metabolizmanızı hızlandıracak ve tokluk duygunuzu artıracaktır.

Ana öğünlerin arasında açlık hissi ortaya çıkar. Taze meyve, yoğurt ve kuruyemiş tüketmek sağlıklı kabul edilir.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek genellikle zaman alır ve sabır gerektirir. Diyetinize ve egzersiz planınıza bağlı kalmak size uzun vadeli iyi sonuçlar verecektir.

Bir yemek günlüğü tutmak ve fiziksel aktivitenizi takip etmek faydalı olabilir.