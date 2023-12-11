Zehir gibi hafızanın sırrı! Unutkanlığı unutturacak baharatlar

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzet kaynağı baharatlar, sadece yemeklere değil, aynı zamanda sağlık üzerinde de olumlu etkiler bırakıyor. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendiren 3 önemli baharat önerisi ile dikkat çekiyor. Baharatların sadece lezzet katkısı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda sağlığa birçok fayda sunduğunu belirten Müftüoğlu, bu baharatların düzenli kullanımının hafıza problemlerine karşı etkili bir önlem olabileceğini ifade ediyor.

Osman Müftüoğlu'nun önerilerinden ilki olan zerdeçal, Alman bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda beynin iyileşmesinde etkili bir rol oynadığı ortaya çıktı. Zerdeçal, beyindeki sinir hücrelerinin gelişimine katkıda bulunarak beyini koruyor. Günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek, araştırmacılara göre beyin fonksiyonlarını korumada yardımcı oluyor ve yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında bozulmayı azaltıyor.





Safran, Osman Müftüoğlu'nun hafızayı güçlendiren baharatlar listesinde ikinci sırada yer alıyor. Safranın hafıza üzerinde iyileştirici etkiler taşıdığı bilimsel çalışmalarla desteklenmiş durumda. Bu baharatın düzenli olarak kullanılması, özellikle gençler arasında yaygınlaşan unutkanlık sorunlarına karşı güçlü bir bellek oluşturabilir.

Üçüncü sırada ise kimyon yer alıyor. Kimyonun sadece yemeklere lezzet katan bir baharat olmanın ötesinde, zihinsel performansı artırıcı etkileri olduğu belirtiliyor. Osman Müftüoğlu, kimyonun özellikle gençlerin ve her yaş grubundaki bireylerin günlük beslenmelerine eklenmesini öneriyor.

Baharatların sadece mutfakta değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, bu baharatların doğru oranda ve düzenli olarak tüketilmesinin hafıza üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtiyor. Bu önerilere uyarak günlük beslenme alışkanlıklarına baharatları eklemek, hem lezzetli yemeklerin keyfini çıkarmak hem de hafızayı güçlendirmek için etkili bir adım olabilir.