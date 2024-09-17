1. Lig’de Teknik Direktör Değişiklikleri Artıyor

Trendyol 1. Lig'de Değişiklik Rüzgarı

2024-2025 sezonunun başlangıcında, Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta itibarıyla teknik direktör değişiklikleri hız kazandı. 3 takım, yeni bir teknik heyetle yollarına devam etme kararı aldı.

Vefat ve Yeniden Yapılanmalar

Adanaspor, 4. haftadaki Manisa FK maçı öncesi, eski rahatsızlığının nüksetmesi sonucu hayatını kaybeden teknik direktörü Sol Bamba'nın ardından, pro lisansına sahip olmayan Francois Ciccolini ile yola devam etme kararı aldı. Bu üzücü olayın yanı sıra, Boluspor da Serhat Gülpınar ile yollarını ayırarak bu pozisyona Ufuk Kahraman'ı getirdi. MKE Ankaragücü de Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Görevlerini Sürdüren İsimler

Bu sezon, 20 takım arasında yalnızca 3'ü teknik direktör değişikliğine giderken, Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, İstanbulspor ve Kocaelispor gibi takımların başında, geçen sezondan tanıdık isimler kalmaya devam ediyor. Başarılarına devam eden bu teknik direktörler arasında, Serkan Özbalta, Hakan Kutlu, Mehmet Altıparmak, Osman Zeki Korkmaz ve Ertuğrul Sağlam bulunuyor.

Süper Lig’e Yükselten Başarılar

İlk 5 hafta itibarıyla ligde görevine devam eden teknik direktörler arasında, 6 isim daha önce takımlarını Süper Lig'e yükseltme başarısı gösterdi. Bu isimler arasında Mehmet Altıparmak (3 kez), Osman Özköylü (2 kez), Ersun Yanal, Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz ve Şenol Can yer almakta. Altıparmak, Erzurumspor FK ile 2017-2018, Gazişehir Gaziantep ile 2018-2019 ve Hatayspor ile 2019-2020'de, Özköylü Kayseri Erciyesspor ile 2012-2013 ve Pendikspor ile 2022-2023'te, Yanal ise Denizlispor ile 1998-1999'da Süper Lig'e yükselmişti.