Vali Doğan ve Başkan Alemdar'dan Sakaryaspor'a Moral Ziyareti

Vali Rahmi Doğan ve Başkan Yusuf Alemdar, Rüstemler Tesisleri'nde Sakaryaspor'u Hatayspor maçı öncesi ziyaret ederek takıma moral verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:52
Sakaryaspor'da yaşanan kriz ve yönetim değişikliği sonrası şehir dinamikleri devreye girdi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Rüstemler Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek takımın morali ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladı.

Ziyaretin amacı

Ziyaret, özellikle Hatayspor maçı öncesinde oyunculara destek vermek ve saha performansına odaklanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Kent yöneticilerinin takıma gösterdiği ilgi, kulüp çevrelerinde olumlu karşılandı.

Alemdar'ın mesajı

Başkan Yusuf Alemdar, samimi bir ortamda yaptığı konuşmada Sakaryaspor'un şehrin sadece bir takımı olmadığını vurguladı. Alemdar, "Çok pozitif bir şekilde geldim. Sezon öncesi Bolu kampında da söylemiştim; bu takımın başarısını düşünen, bunun için ter döken herkese gönül kapımız açıktır. Sakaryaspor, geçmişi başarılarla dolu, ülke sporuna sayısız futbolcu kazandırmış büyük bir kulüptür," sözleriyle takıma olan inancını dile getirdi.

Güvence ve motivasyon

Oyuncuların zorluğa rağmen gösterdiği mücadeleye dikkat çeken Alemdar, maddi endişelere ilişkin güvence verdi: "Sizlerle ilk buluşmamda söylediğim gibi bu kulüpte kimsenin alacağı kalmaz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Zorluklara rağmen mücadele ettiniz, emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugünü bir milat olarak görün. Sadece kimseyi düşünmeden sahaya odaklanın. Bu takımı el ele vererek daha güçlü hale getireceğiz."

Vali Doğan'dan destek mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Sezonun başından bu yana süreci yakından takip ediyoruz. Bugün bulunduğumuz nokta kötü değil. Doğru destek ve yüksek motivasyonla çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Bizler her zaman arkanızdayız. Sizler de üzerinize düşeni yaptığınız sürece güzel sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyoruz" ifadeleriyle yönetime, teknik heyete ve futbolculara moral verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Alemdar, antrenman öncesinde takıma baklava ikramında bulundu. Ziyaret, teknik heyet, futbolcular, Vali Doğan ve Başkan Alemdar'ın toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

