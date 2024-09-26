10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Sonuçları

10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Gerçekleşti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen voleybol turnuvasında, Ziraat Bankkart ve Arkas Spor karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakada, Ziraat Bankkart ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti. Ancak ikinci seti Arkas Spor 25-21'lik skorla alarak durumu eşitledi. Üçüncü set 25-12 Ziraat Bankkart lehine sonuçlandı. Dördüncü sette ise Arkas Spor 25-20’lik skorla yeniden dengeyi sağladı. Final Seti ve Sonuç

Son set 15-7'lik sonuçla Ziraat Bankkart'ın üstünlüğü ile tamamlandı ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldılar.

Turnuva Devam Ediyor

Turnuva, yarın saat 16.30’da Altekma ve Ziraat Bankkart arasında oynanacak olan müsabakayla sona erecek.