Yıldıray Pala, Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Oldu

İpsala'da 24. İpsala Çeltik Festivali kapsamında gerçekleştirildi

Edirne’nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri finalinde, rakibi Serdar Yıldırım'ı mağlup eden Yıldıray Pala başpehlivan unvanını kazandı.

Etkinlik, 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı programı kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin efsane başpehlivanı Kel Aliço anısına festival alanındaki güreş sahasında gerçekleştirildi.

Güreşlere toplam 400 pehlivan katıldı; başpehlivanlık boyunda ise 24 pehlivan mücadele etti. Pehlivanlar, hakemler ve cazgırların Türk bayrağı eşliğindeki geçişi, seyirciler ve protokol tarafından alkışlarla karşılandı.

Başpehlivanlık boyunda rakiplerini eleyerek finale çıkan Serdar Yıldırım ile Yıldıray Pala, şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Rakibinin sırtını yere getiren Yıldıray Pala, organizasyonun başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Yıldıray Pala'ya kupasını ve altın kemerini Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Güreş Ağası Oğuz Erdinç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe verdi.

Organizasyon, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

