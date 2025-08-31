10. Uluslararası Edirne Maratonu 'Zafer' Temasıyla Koşuldu — Senem Pusat ve Üzeyir Söylemez Birinci

10. Uluslararası Edirne Maratonu 'Zafer' Temasıyla Koşuldu

Koşu ve organizasyon

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 10. Uluslararası Edirne Maratonu, "Zafer" temasıyla gerçekleştirildi. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonunda yapılan etkinlikte 800 sporcu yarıştı; Balkan ülkelerinden gelen sporcular da maratoda yer aldı.

Selimiye Meydanı'nda düzenlenen organizasyon öncesi sporcular, müzik eşliğinde ısındı. "Her adım bir fidan" kampanyası kapsamında etkinlik öncesi yürütülen çalışmalar dikkat çekti. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saat 07.00'de maratonun startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ verdi.

Güzergah ve anlamlı anlar

Sportif mücadele, 21 kilometre ve 10 kilometrelik parkurlarda yapıldı. Sporcular kategorilerine göre Tunca ve Meriç köprüleri, Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı'nı geçerek finişe ulaştı. Sınır kapısının tampon bölgesinde nöbet tutan askerlerin yanından geçen atletler asker selamı verdi.

Bazı atletler Mustafa Kemal Atatürk portresi baskılı formayla ve Türk bayrağı taşıyarak bitiş noktasına ulaştı. Sporculardan Ahmet Sevilmiş, maratonda "Gazze'nin ölümü insanlığın ölümüdür, özgür Filistin" yazılı tişörtle koşarak Filistin'e destek verdi. Maratoya katılan tüm atletlere fidan hediye edildi.

Dereceler

21 kilometre yarışını kadınlarda Senem Pusat 01.52.30 ile, erkeklerde Üzeyir Söylemez 01.13.05 ile birinci tamamladı.

10 kilometre yarışında kadınlarda Deniz Koyuncu 43.08, erkeklerde Soykan Baykal 34.59 ile zafere ulaştı.

Söylemler ve ödül töreni

Üzeyir Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada Zafer Bayramı coşkusunun maratona yansıdığını belirtti ve şunları söyledi: "Ayrıca bu koşuyu kahraman itfaiyecilerimize de armağan ediyoruz. Yanan ormanlarımız için 'her adım fidan' diyerek koştuk. Geçen yıl da bu yarışı kazanmıştım. Maraton güzel geçti, herkese teşekkür ediyorum. Edirne parkuru kaliteli, seyri olan eğlenceli bir parkur. Nehirlerin üzerinden sınır kapısından geçerek bitiş noktasına ulaşıyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da milli atlet Üzeyir Söylemez'i ve tüm sporcuları tebrik etti. Karadağ, federasyonun desteğiyle geçen yıl 165 bin kişinin yol yarışlarına katıldığını, bu yıl 200 binin üzerine çıkmayı hedeflediklerini ve ana hedefin ilk etapta 1 milyonu geçmek olduğunu vurguladı.

Önder Akdağ, Zafer Bayramı dolayısıyla sporcuların coşkuyla koştuğunu belirtti. Etkinlikte ayrıca 79 yaşındaki Ahmet Poyraz ve 80 yaşındaki Remzi Narlı'nın her yıl yarışlara katılarak gençlere örnek oldukları ifade edildi. Maratonda dereceye giren sporcuların ödüllerini Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Ahmet Karadağ, Önder Akdağ ve Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden takdim etti.

