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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon için antrenmanlarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:20
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor. Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar oldukça verimli geçiyor.

Açıklamaya göre, oyuncular antrenmanlarına dinamik ısınma ile başlayarak, ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yapıyor. Bu çalışmanın, oyuncuların form tutması açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecekler. Taraftarlar, ekibin yeni sezondaki performansını büyük bir heyecanla bekliyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Batista Mendy (solda) ile Muhammed Cham (sağda) da yer aldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Batista Mendy (solda) ile Muhammed Cham (sağda) da yer aldı.

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