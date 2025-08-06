Feyenoord-Fenerbahçe Maçından Öne Çıkanlar

Fenerbahçe'nin Feyenoord Deplasmanında İlk 11'de Archie Brown

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaştı. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Archie Brown, bu kritik mücadelede ilk 11'de sahaya çıkarken, Teknik Direktör Jose Mourinho, diğer yeni transferler Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede tutmayı tercih etti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz hafta bonservisi alınan Milan Skriniar, Hollanda deplasmanında ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin kalede İrfan Can Eğribayat ile sahaya çıktığı müsabakada, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown oluşturdu.

Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred'in önünde Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer alırken, forvette Youssef En-Nesyri sahaya çıktı. Kulübede ise Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran ve Cenk Tosun yer aldı.

Feyenoord'dan Fenerbahçe Yönetimine Dostluk Yemeği

Feyenoord-Fenerbahçe müsabakası öncesinde, Feyenoord'un başkanı Toon van Bodegom, Fenerbahçe yönetimini dostluk yemeğinde ağırladı. Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, yönetim kurulu üyeleri Hulusi Belgü, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık ile birlikte Fenerbahçe Dış İlişkiler Sorumlusu Ece Uysaler de yemekte yer aldı. Yemekte karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Fenerbahçe Taraftarları Tribünleri Doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler, maç için İstanbul'dan gelen taraftarlarla birlikte kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Taraftarlar, takımlarının sahaya çıkmaları ile beraber yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdiler.

Fenerbahçeli Futbolculardan İsrail'e Tepki

Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktılar. İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara dikkat çeken sarı-lacivertliler, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtlerle ısınarak tribünlerden büyük alkış aldılar.

