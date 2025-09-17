Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Toppmöller'den Şampiyonlar Ligi Mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Frankfurt Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde teknik direktör Dino Toppmöller ile Cezayirli orta saha oyuncusu Fares Chaibi basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında genel değerlendirme

Toppmöller, Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın önemini vurgulayarak "Çok farklı bir havadayız. Buraya gelmeyi hak ettik. Bunun keyfini çıkartmak, puan almak, maç kazanmak çok önemli. Mutlu, sevinçli ve keyif alarak bu maça girmek çok önemli. Herkese Şampiyonlar Ligi'nin ilk 11'inde oynamak nasip olmaz. Çok özel bir akşam olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam kadro yapısına değinirken "Onlardan isim olarak daha tanınmamış oyuncularımız var. Maça 1-0 geride başlıyoruz ama genç bir takımız. Son yıllarda genç oyuncularımız böyle zorlu maçlar sayesinde çok gelişti. Yarınki maçta da gelişecekler. O yüzden bu yarışmada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok manyak bir hafta bizi bekliyor." dedi.

Ev sahibi avantajı ve baskı

Toppmöller, iç saha atmosferine dikkat çekerek "Frankfurt'ta her zaman olağanüstü hava içindeyiz. Bizim için özel bir maç olacak. Uluslararası maçlarda daha farklı havaya giriyoruz. Bu, bizim için yeni bir şey değil. Burada her zaman olağanüstü havada oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma, Sane ve rakip hücum hattı

Galatasaray karşısında savunmanın kritik olacağını vurgulayan Toppmöller, "Avantajımız evimizde oynamamız. Taraftarlarımız bize çok büyük destek veriyor. Galatasaray'ın olağanüstü bir takımı var. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Böyle takımlarda topla oynamaları çok büyük gösterge oluyor. Onu engellememiz gerekiyor. Onlara karşı durmamız lazım. Yunus Akgün, Leroy Sane, İlkay Gündoğan çok teknik ve iyi oyuncular. Hızlı değiller ama her şeyi görebiliyorlar, derin toplar atabiliyorlar. Defansta yoğun, güçlü ve zor bir oyun olacak." dedi.

Özellikle Leroy Sane hakkında Toppmöller, "Leroy, çok iyi bir insan ve futbolcu. Günündeyse olağanüstü şeyler başarabilir. Bizim için takım olarak defans yapmak çok önemli. Leroy, çok iyi sprint atabilen, teknik olarak olağanüstü bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey takımlarla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Sane'nin yarın çok iyi oynayacağından eminim. İyi oynayınca onu durduramazsın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transferleri ve forvet tercihi

Toppmöller, sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemini değerlendirirken "Çok iyi ve mantıklı transferler yaptılar. İlkay, Sane ve Osimhen'i aldılar. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız." dedi.

Victor Osimhen'in durumu hakkında ise "Osimhen'in oynayıp oynamadığını yarın göreceğiz. O, olağanüstü bir forvet. Icardi de oynayacak. O da kariyerinde çok iyi işler sergiledi. Hafta sonu da çok önemli bir gol attı. Bizim için kimin oynayacağı önemli değil. Hepsi kaliteli oyuncular ama karakter olarak biraz farklılar. Osimhen derine giren bir oyuncu. Icardi ise kale önünde çok iyi. Galatasaray'ı bizim kaleden uzak tutmamız gerekiyor. Bunu başaramazsak kaliteli oyuncuları her an her şeyi yapabilir. Osimhen'in oynayıp oynamaması bizim için önemli değil. Galatasaray'ın ilk 11'inde yarın olağanüstü oyuncular olacak." dedi.

Michy Batshuayi ve Can Uzun hakkında

Toppmöller, geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Michy Batshuayi veya milli futbolcu Can Uzun'la özel olarak bu maç hakkında konuşmadığını belirterek "Özel olarak bu maçla ilgili konuşmadık. Michy'yi aldığımızda Galatasaray'ın nasıl olduğunu sorduk. Bizim için avantaj olan Frankfurt'ta oynamamız. Michy, bize Galatasaray'ın fanatik taraftarları olduğunu ve uyumlu bir takım olduklarını anlattı. Can ile Galatasaray üzerine konuşmadık." dedi.

Can Uzun'un gelişimi

Sezona iyi başlayan Can Uzun'u değerlendiren Toppmöller, "Her seferinde motivasyonunu çok yüksek tutmalı, sakin kalmamalı. Geçen sezon Bundesliga'da üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bunu tekrarlamak istiyoruz. İçten gelen enerjiyle yapmamız gerekiyor. Hep daha iyi olmamız gerek. Can, bu konuda çok iyi. Kafa olarak çok ilerledi, gelişti. Geri adımlar da oldu ama sürekli pozitif. Kişisel olarak çok istekli ve maksimum başarı elde etmek için elinden geleni yapıyor. Ufak detaylarda fikirlere ve verilen bilgilere çok açık. Dediklerimizi tamamen uygulamak istemesi çok güzel."

Fares Chaibi: "Şampiyonlar Ligi bir rüya"

Cezayirli orta saha Fares Chaibi, ilk Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray gibi bir takıma karşı çıkacağı için mutlu olduğunu söyledi: "Benim için Şampiyonlar Ligi bir rüya. İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağım. Hele hele böyle bir takıma karşı sahamızda oynayacağız. Şampiyonlar Ligi, gidişatımın büyük bir adımı. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi oynadım. Üçüncü sezonumda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğim. Bundan dolayı çok mutluyum."

Chaibi, Galatasaray'ın transferlerine ve rakip oyunculara ilişkin soruya "Transferlerini gördüm. Çok iyi oyuncular aldılar. Benim pozisyonumda da çok iyi oyuncuları var. Bir oyuncunun adını veremem. Genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok mutluyum. Yarın maçın başlaması için sabırsızlanıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Chaibi, iç saha avantajına vurgu yaparak taraftara değindi: "Taraftarlar bizim için çok önemli. Frankfurt, taraftarlarıyla yaşıyor. Avrupa'da tanınmış taraftarlarımız var. Evde oynamak bizim için çok önemli. Taraftarımızı sahadaki 12. adam olarak görüyoruz. Yarın yorgun olduğumuzda bizi destekleyecekler ve onlarla güç kazanacağız."