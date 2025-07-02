Göztepe, İsmail Köybaşı'nın Sözleşmesini 1 Yıl Daha Uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kaptanımız İsmail Köybaşı, kendisini 1 yıllığına daha sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Sportif Direktör Ivan Mance'dan Açıklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 sezon daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Mance, son 3 yıldır Göztepe projelerinin önemli bir parçası olan kaptanın, sahada kulüp için en iyi performansı sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

Mance, ayrıca, "Saha dışında özellikle Bireysel Oyuncu Gelişimi Departmanımız çatısı altındaki çalışmalarını da sürdürecek. Genç oyuncularımızın yeteneklerini geliştirmelerine, hem futbolcu hem birey olarak büyümelerine yardımcı olacak ve en önemlisi onlara Göztepe'nin tarihini, geleceğini ve taraftar kültürünü daha iyi anlamaları konusunda katkı sunmaya devam edecek." dedi.

Kaptan İsmail Köybaşı'na yeni sezonda başarılar dileyen kulüp, taraftarlarının heyecanını ve güvenini artırmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.