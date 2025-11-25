RAMS Başakşehir Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta Kasımpaşa maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla başladı; topla ısınma, pas çalışması ve çift kale oynandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:36
Trendyol Süper Lig 14. hafta öncesi tesislerde tempolu idman

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, oyuncuların topla ısınmayla sahaya çıkmasıyla başladı. Antrenman; teknik kapasiteyi artırmaya yönelik pas çalışması ile sürdü.

Seans, kondisyon ve taktik uyumu ölçmeye yönelik yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Oyuncuların tempo ve dayanıklılık üzerinde durduğu görüldü.

Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek ve Kasımpaşa mücadelesine hazırlıklarını destekleyecek çalışmalara devam edecek.

