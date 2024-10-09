10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali Başlıyor

10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali

10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, 28 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 22 farklı ülkeden 750'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Organizasyonun Detayları

Kemer Belediyesinin açıklamasına göre, festival, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu gözetiminde, Kemer Belediye ile Kemer Kaymakamlığı'nın ortak çalışmasıyla ve NEO Doğa Sporları Kulübü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Etkinlik Yerleri

Bu yılki organizasyon, Kemer ilçesinin 6 farklı bölgesinde yapılacak olup, 50'si Türk sporcu olmak üzere, toplamda 750'den fazla sporcu yarışacak.