Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Mücadeleleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Devam Ediyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftası, 4 maçla devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında özellikle Fenerbahçe Koleji Novotel ile Trabzonspor karşılaşması öne çıktı.

Alınan Sonuçlar

Maç sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Fenerbahçe Koleji Novotel - Trabzonspor: 71-94

- Trabzonspor: Çağdaş Bodrumspor - Kapaklıspor: 91-74

- Kapaklıspor: Esenler Erokspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 65-62

- Carpartner TED Ankara Kolejliler: İstanbul Ankaspor - Haremspor: 55-79

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı hakkında önemli bilgiler edinildi. Takımlar, play-off yolunda mücadele etmeye devam ediyor. Bir sonraki hafta da heyecan dolu maçların bizi beklediği görülüyor.