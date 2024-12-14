Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Mücadeleleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Devam Ediyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftası, 4 maçla devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında özellikle Fenerbahçe Koleji Novotel ile Trabzonspor karşılaşması öne çıktı.
Alınan Sonuçlar
Maç sonuçları şu şekilde gerçekleşti:
- Fenerbahçe Koleji Novotel - Trabzonspor: 71-94
- Çağdaş Bodrumspor - Kapaklıspor: 91-74
- Esenler Erokspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 65-62
- İstanbul Ankaspor - Haremspor: 55-79
Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı hakkında önemli bilgiler edinildi. Takımlar, play-off yolunda mücadele etmeye devam ediyor. Bir sonraki hafta da heyecan dolu maçların bizi beklediği görülüyor.