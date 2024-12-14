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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Mücadeleleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında dört çekişmeli maç oynandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:04
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Mücadeleleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Devam Ediyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftası, 4 maçla devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında özellikle Fenerbahçe Koleji Novotel ile Trabzonspor karşılaşması öne çıktı.

Alınan Sonuçlar

Maç sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

  • Fenerbahçe Koleji Novotel - Trabzonspor: 71-94
  • Çağdaş Bodrumspor - Kapaklıspor: 91-74
  • Esenler Erokspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 65-62
  • İstanbul Ankaspor - Haremspor: 55-79

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı hakkında önemli bilgiler edinildi. Takımlar, play-off yolunda mücadele etmeye devam ediyor. Bir sonraki hafta da heyecan dolu maçların bizi beklediği görülüyor.

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