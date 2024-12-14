Trendyol Nesine 2. Lig 16. Haftasında Tüm Maçlar Tamamlandı

Trendyol Nesine 2. Lig 16. Haftası Tamamlandı

Trendyol Nesine 2. Lig'in 16. haftası heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Beyaz ve Kırmızı gruptaki maçlarla birlikte ligdeki son durum merak ediliyor.

Beyaz Grup Sonuçları

Beyaz Grup'ta oynanan maçlarda sonuçlar şu şekilde:

İskenderunspor - GMG Kastamonuspor: 1-1

Altınordu - Sarıyer: 1-1

Altay - E Koleji Isparta 32 Spor: 0-2

Kırmızı Grup Sonuçları

Kırmızı Grup'taki maçta ise sonuçlar şöyle belirlendi:

Menemen FK - Karacabey Belediyespor: 1-1

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki takımlar, gelecek haftaların hazırlıklarına hızla devam edecekler.