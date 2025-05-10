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11. Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışları Kemer'de Tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, 25 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:13
11. Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışları Kemer'de Tamamlandı

11. Corendon Tahtalı Run To Sky Yarışları Sona Erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, nefes kesen anların ardından tamamlandı. Bu yıl, Skyrunner World Series takvimine eklenen yarışlarda, denizden zirveye ulaşan üç farklı parkurda 25 ülkeden toplam 400 sporcu mücadele etti.

Yarışların Detayları

İki gün süren etkinlik, 2 bin 365 metre yüksekliği ile bilinen Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tamamlandı. Yarışmada yarışmacılar, 3 saat 21 dakikalık parkur rekoru altında dereceler elde ederek büyük bir başarı gösterdi. Hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde parkur rekorları kırıldı.

Parkur Galipleri

Berg Sky Race (65K) parkurunda, kadınlarda Nadezhda Tishchenko, erkeklerde ise Ilya Tishchenko zafere ulaştı. Run to Sky (27K) parkurunda, kadınlarda Anastacia Rubtsova, erkeklerde Alain Santamaria birinci oldu. Ayrıca, KemeRun (12K) etabında kadınlarda Eylül Şenal, erkeklerde Kasım Çağlar öne çıktı.

Ödüller ve Puanlar

Zirveye ulaşan sporcular, Skyrunner World Series puanlarının yanı sıra para ödülünün de sahibi oldular. Bu yılki yarışlar, katılımcılara hem zorlu bir mücadele hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, sona erdi. Bu...

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, sona erdi. Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series takviminde yer alan yarışlarda, denizden zirveye uzanan üç farklı parkurda 25 ülkeden 400 sporcu mücadele etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, sona erdi. Bu...

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları, sona erdi. Bu yıl ilk kez Skyrunner World Series takviminde yer alan yarışlarda, denizden zirveye uzanan üç farklı parkurda 25 ülkeden 400 sporcu mücadele etti.

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