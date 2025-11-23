Trendyol 1. Lig 14. Hafta: Vanspor FK 1-1 Ankara Keçiörengücü

Vanspor FK 1-1 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig 14. Hafta
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele son dakikaya kadar yüksek tempoda geçti ve her iki takım da birer puanı paylaştı.
Maç Detayları
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı
Vanspor FK
11: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak (Lucas dk. 75), Naby Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Medeni Bingöl dk. 46), Xesc Regis, Mehmet Manış, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Emir Bars dk. 75), Aliou Traore (Anestis Vlachomitros dk. 82), Jefferson, Ivan Cedric
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Güvenç Usta, Erdi Dikmen, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Hasan Bilal, Batuhan Kör
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Ankara Keçiörengücü
11: Mehmet Erdoğan (Aykut Özer dk. 46), Ali Dere (Süleyman Luş dk. 84), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Haqi Osman dk. 86), İshak Karaoğul, Junior Fernandes, Francis Ezeh, Odise Roshi, Mame Diouf (Halil Can Ayan dk. 76)
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Alper Potuk, Tahsin Özler, Ali Akman
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller
Junior Fernandes (dk. 28) — Ankara Keçiörengücü
Ivan Cedric (dk. 90+1) — Vanspor FK
Sarı Kartlar
Vanspor FK: Mehmet Özcan, Naby Oulare
Ankara Keçiörengücü: Mexer, Odise Roshi, Aykut Özer, Junior Fernandes, Halil Can Ayan
