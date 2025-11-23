Trendyol 1. Lig 14. Hafta: Vanspor FK 1-1 Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Vanspor FK ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı; golleri Junior Fernandes ve Ivan Cedric kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:31
Trendyol 1. Lig 14. Hafta: Vanspor FK 1-1 Ankara Keçiörengücü

Vanspor FK 1-1 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig 14. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele son dakikaya kadar yüksek tempoda geçti ve her iki takım da birer puanı paylaştı.

Maç Detayları

Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

Vanspor FK

11: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak (Lucas dk. 75), Naby Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Medeni Bingöl dk. 46), Xesc Regis, Mehmet Manış, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Emir Bars dk. 75), Aliou Traore (Anestis Vlachomitros dk. 82), Jefferson, Ivan Cedric

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Güvenç Usta, Erdi Dikmen, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Hasan Bilal, Batuhan Kör

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Ankara Keçiörengücü

11: Mehmet Erdoğan (Aykut Özer dk. 46), Ali Dere (Süleyman Luş dk. 84), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Haqi Osman dk. 86), İshak Karaoğul, Junior Fernandes, Francis Ezeh, Odise Roshi, Mame Diouf (Halil Can Ayan dk. 76)

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Alper Potuk, Tahsin Özler, Ali Akman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller

Junior Fernandes (dk. 28) — Ankara Keçiörengücü

Ivan Cedric (dk. 90+1) — Vanspor FK

Sarı Kartlar

Vanspor FK: Mehmet Özcan, Naby Oulare

Ankara Keçiörengücü: Mexer, Odise Roshi, Aykut Özer, Junior Fernandes, Halil Can Ayan

