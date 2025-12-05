Alanyaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için bugün akşam saatlerinde antrenmana başladı.
Antrenman Detayları
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ilk olarak ısınma çalışması ile açıldı.
Isınmanın ardından ekip pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Antrenman, yapılan taktik çalışması ile sona erdi.
