Alanyaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maça bugün akşam yapılan antrenmanla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:26
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için bugün akşam saatlerinde antrenmana başladı.

Antrenman Detayları

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ilk olarak ısınma çalışması ile açıldı.

Isınmanın ardından ekip pas çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Antrenman, yapılan taktik çalışması ile sona erdi.

