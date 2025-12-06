Düzce Belediyesi Spor Akademisi Balkan Şampiyonası'ndan Madalya ile Döndü

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini ekleyerek Arnavutluk'ta düzenlenen ilk Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Şampiyonanın Detayları

Turnuva, Arnavutluk’ta 30 Kasım-4 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Tarihindeki ilk organizasyona katılan sporcular, gösterdikleri performansla Düzce ve Türkiye adına önemli dereceler elde etti.

Dereceler ve Öne Çıkan Sporcular

Sudenaz Yılmaz, +86 kilogram kategorisinde rakip tanımayarak Balkan Şampiyonu unvanını kazandı.

Yağmur Melek Şahin ise 48 kilogram kategorisinde mücadele ederek güçlü rakiplerini geride bıraktı ve Balkan ikincisi oldu.

Akademinin Değerlendirmesi ve Hedefler

Bu başarılar, Düzce Belediyesi Spor Akademisinin salon sporlarına yaptığı yatırımların karşılığını verdiğini gösterdi. Şampiyon sporcular başarılarını uluslararası platformda sürdürmeyi hedefliyor ve hedeflerini olimpiyat oyunları olarak belirlediler.

