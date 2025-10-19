Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti

Erol Bulut, Gaziantep FK'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından eksikleri ve takımın savunma-orta saha sorunlarını, önümüzdeki haftalarda yoğun çalışma planını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 21:18
Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti

Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bulut'un maç değerlendirmesi

"Maçı 3-2 yaptık, 3. golü de atabilirdik. Bir haftada her şeyi değiştiremiyoruz. Futbolcular da en iyisini yapmak istedi. Bazen çok fazla yapmak istiyorsunuz ama sahaya yansıtamıyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda daha yoğun çalışarak ne istediğimizi takıma aşılamamız lazım."

Bulut, maçın ilk yarısında istedikleri direnci sahaya yansıtamadıklarını, ikinci yarıda ise doğru işler yaptıklarını belirtti.

Gaziantep ve takımın eksiklikleri

Gaziantep deplasmanının zor olduğunu ifade eden Bulut, "Burak hoca geldikten sonra iyi bir takım oldu Gaziantep. İyi transferler yaptılar ve bunu da sahaya iyi yansıtıyorlar." dedi.

Teknik adam, özellikle ilk yarıda orta sahada baskı kuramadıklarını, oyuncuların birbirinden koptuğu bir görüntü verdiklerini ve orta sahaya yardım edilmediği için savunmanın baskı altında kaldığını vurguladı. "Birlikte hareket etmezsen sonuç böyle oluyor. Birlikte hareket edersen maçı kazanıyorsun."

Bulut, takımda eksiklerin çok olduğunu, bazı bölgelerde ise fazlalık olduğunu ve yaşananın bir dağılım sorunu olduğunu sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Hesap.com Antalyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi
2
Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti
3
Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi
4
Karşıyaka'da Şok Ayrılık: Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı
5
Mersin Spor 84-80 ile TOFAŞ'ı Yendi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
6
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi
7
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)