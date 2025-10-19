Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bulut'un maç değerlendirmesi

"Maçı 3-2 yaptık, 3. golü de atabilirdik. Bir haftada her şeyi değiştiremiyoruz. Futbolcular da en iyisini yapmak istedi. Bazen çok fazla yapmak istiyorsunuz ama sahaya yansıtamıyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda daha yoğun çalışarak ne istediğimizi takıma aşılamamız lazım."

Bulut, maçın ilk yarısında istedikleri direnci sahaya yansıtamadıklarını, ikinci yarıda ise doğru işler yaptıklarını belirtti.

Gaziantep ve takımın eksiklikleri

Gaziantep deplasmanının zor olduğunu ifade eden Bulut, "Burak hoca geldikten sonra iyi bir takım oldu Gaziantep. İyi transferler yaptılar ve bunu da sahaya iyi yansıtıyorlar." dedi.

Teknik adam, özellikle ilk yarıda orta sahada baskı kuramadıklarını, oyuncuların birbirinden koptuğu bir görüntü verdiklerini ve orta sahaya yardım edilmediği için savunmanın baskı altında kaldığını vurguladı. "Birlikte hareket etmezsen sonuç böyle oluyor. Birlikte hareket edersen maçı kazanıyorsun."

Bulut, takımda eksiklerin çok olduğunu, bazı bölgelerde ise fazlalık olduğunu ve yaşananın bir dağılım sorunu olduğunu sözlerine ekledi.

