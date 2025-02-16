12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen turnuvada Türkiye, 254 madalya ile başarı elde etti. Sporcular 9 altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:38
12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Tamamlandı

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Sona Erdi

Antalya'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) başarıyla tamamlandı. Turnuvanın son gününde Türk sporcular, poomsae kategorisinde 9 altın ve toplamda 47 madalya kazandılar.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele etti. Turnuvanın son gününde, poomsae kategorisinde kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. Toplamda 22 kategoride düzenlenen müsabakalarda Türk sporcular, 9 altın, 16 gümüş ve 22 bronz madalya elde etti.

Başarılarla Dolu 9 Gün

Toplamda 9 gün süren bu büyük organizasyonda, büyükler kategorisi ve para tekvando branşlarında da mücadele eden sporcular, aynı zamanda Los Angeles 2028 yılına puan kazandılar. Turnuva sonunda Türkiye toplamda 62 altın, 62 gümüş ve 130 bronz madalya kazanarak toplamda 254 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) son...

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) son gününde Türk sporcular poomsae kategorisinde 9'u altın 47 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) son...

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) son gününde Türk sporcular poomsae kategorisinde 9'u altın 47 madalya kazandı.

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