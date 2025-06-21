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12 Yaşındaki Yamaç Paraşütçü Bedirhan Tosun'un Hedefi Milli Takım

Konya'da 12 yaşındaki yamaç paraşütçü Bedirhan Tosun, milli takım hayali ile gökyüzünde uçmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 13:12
12 Yaşındaki Yamaç Paraşütçü Bedirhan Tosun'un Hedefi Milli Takım

Bedirhan Tosun'un Uçma Tutkusu

Konya'da 12 yaşındaki Bedirhan Tosun, yamaç paraşütü sporuna olan tutkusu ile dikkat çekiyor. Henüz 3 yaşında, babası ve yamaç paraşütü pilotu Mehmet Tosun ile birlikte gökyüzünde yerini almaya başlayan Bedirhan, şimdi milli takım

Erken Yaşta Uçmaya Başladı

Bedirhan, ilk başlarda babasıyla birlikte uçarken, zamanla kendi başına uçma yeteneğini geliştirdi. Konya ve Antalya gibi doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatını bulan Bedirhan, bu alanda kendisini geliştirmek için sürekli çaba gösteriyor.

Tandem Uçuşlar ve Hedef Yarışları

Yamaç paraşütü eğitimlerine devam eden Bedirhan, tandem (ikili) uçuşlarına da yöneldi. Uçma deneyimini artırarak milli sporcu olmayı hedefliyor. Bedirhan, "Şu anda hedef yarışları ile ilgileniyorum. Mesafe ve hedef yarışlarına katılmak istiyorum" diyerek amacını belirtiyor.

Baba-Oğul İşbirliği

Baba Mehmet Tosun, 2010'dan bu yana yamaç paraşütü yapıyor ve oğlu ile birlikte uygun havalarda uçuşlar gerçekleştiriyor. Bedirhan'ın uçmaya olan sevgisinden dolayı gururlandığını belirten babası, "Oğlum 9 yaşına geldiğinde kendi başına uçmaya başladı. Şu ana kadar 500'ü aşkın uçuş gerçekleştirdi" şeklinde ifade etti.

Bedirhan, akrobatik hareketler denemiş olsa da, daha fazla şey yapmak istemekte. Babası, sistemli bir şekilde eğitimlerine devam edeceklerinin altını çiziyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği yarışmalara katılma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Konya'da küçük yaşlarda uçmaya başladığı yamaç paraşütünde milli takım hayali kuran 12 yaşındaki...

Konya'da küçük yaşlarda uçmaya başladığı yamaç paraşütünde milli takım hayali kuran 12 yaşındaki Bedirhan Tosun, babasının da desteğiyle başarılı olacağına inanıyor. Başta Konya ve Antalya olmak üzere mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri küçük yaşta gökyüzünden izleme fırsatı bulan Bedirhan, kendisini bu alanda geliştirmek için çaba gösteriyor.

Konya'da küçük yaşlarda uçmaya başladığı yamaç paraşütünde milli takım hayali kuran 12 yaşındaki...

Konya'da küçük yaşlarda uçmaya başladığı yamaç paraşütünde milli takım hayali kuran 12 yaşındaki Bedirhan Tosun, babasının da desteğiyle başarılı olacağına inanıyor. Başta Konya ve Antalya olmak üzere mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri küçük yaşta gökyüzünden izleme fırsatı bulan Bedirhan, kendisini bu alanda geliştirmek için çaba gösteriyor.

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