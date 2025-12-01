Galatasaray Fenerbahçe Derbisinde 1-1 Berabere Kalarak Liderliğini Korudu

Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'de 33 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:22
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ancak son dakikalarda yedikleri golle maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 33 yaptığı ve liderliğini sürdürdü. Cimbom, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da korudu.

Galatasaray, ligde cuma günü Samsunsporu konuk edecek.

