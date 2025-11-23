Fenerbahçe, Rizespor'a Karşı 13 Maçlık Galibiyet Serisi Yakaladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek rakibine karşı lig ve kupa dahil 13 maçlık galibiyet serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig | 13. hafta — Deplasman: 5-2

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla rakibine karşı olan üstünlüklerini devam ettirerek 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Son yıllarda Karadeniz ekibine karşı bariz üstünlük kuran Kanarya, bu dönemde ligde 12 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 galibiyet alarak toplamda 13 maçı kazandı. İki takım arasında oynanan bu süreçte Fenerbahçe 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi en son 30 Eylül 2018 tarihinde sahasında 3-0 yenmişti.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÇAYKUR RİZESPOR'U 5-2 YENERKEN RAKİBİNE KARŞI 13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI.

