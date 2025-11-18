TFF 2. Lig: Yeni Malatyaspor, 13. haftada Adanaspor deplasmanında

TFF 2. Lig’de Yeni Malatyaspor, Adanaspor’a konuk olacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak 13. hafta müsabakalarını açıkladı.
Maç Detayları
Yeni Malatyaspor, 13. haftada 29 Kasım'da Adanaspor A.Ş. ile karşılaşacak. Mücadele, Yeni Adana Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.
Sarı-siyahlı ekip, ligde şimdiye kadar galibiyet elde edemedi. Takım, ligde -40 puanla 18. sırada yer alıyor; geride kalan 12 maçta 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
