TFF 2. Lig: Yeni Malatyaspor, 13. haftada Adanaspor deplasmanında

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Yeni Malatyaspor, 29 Kasım'da saat 15.00'te Yeni Adana Stadı'nda Adanaspor ile 13. hafta maçına çıkacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:18
TFF 2. Lig’de Yeni Malatyaspor, Adanaspor’a konuk olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak 13. hafta müsabakalarını açıkladı.

Maç Detayları

Yeni Malatyaspor, 13. haftada 29 Kasım'da Adanaspor A.Ş. ile karşılaşacak. Mücadele, Yeni Adana Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

Sarı-siyahlı ekip, ligde şimdiye kadar galibiyet elde edemedi. Takım, ligde -40 puanla 18. sırada yer alıyor; geride kalan 12 maçta 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

