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Türkiye Karate Premier Ligi: Murat Eşsiz Etabı Sonuçlandı

Murat Eşsiz Etabı, Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olarak sona erdi. 1350 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 20:50
Türkiye Karate Premier Ligi: Murat Eşsiz Etabı Sonuçlandı

Türkiye Karate Premier Ligi'nde Murat Eşsiz Etabı Tamamlandı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olan Murat Eşsiz Etabı, Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşti. Organizasyona 46 ildeki 228 kulüpten 1350 sporcu katıldı.

Sporcuların Mücadelesi

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, klasman puanları toplamak ve sezon sonunda yapılacak büyük finale katılabilmek için kıyasıya yarıştılar.

Madalya Dağılımı

Etap sonunda toplam 51 altın, 51 gümüş ve 102 bronz madalya olmak üzere 204 madalya sahiplerini buldu.

Dereceye Giren Sporcular

Dereceye giren sporcular, Türkiye Karate Premier Ligi genel klasmanında elde ettikleri puanlarla sonraki etaplar için avantaj yakaladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olan...

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olan Murat Eşsiz Etabı, sona erdi. Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 46 ildeki 228 kulüpten 1350 sporcu katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olan...

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olan Murat Eşsiz Etabı, sona erdi. Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 46 ildeki 228 kulüpten 1350 sporcu katıldı.

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