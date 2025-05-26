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13. Uluslararası Fetih Kupası Okçulukta Başladı

13. Uluslararası Fetih Kupası, 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla İstanbul'da başladı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:19
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçulukta Başladı

13. Uluslararası Fetih Kupası Heyecanı Başladı

13. Uluslararası Fetih Kupası, Okçuluk Vakfı Tesisleri'nde start aldı. Organizasyonun ilk gününde, kadınlar ve erkekler klasik ve makaralı yay sıralama ile eleme atışları gerçekleştirdi. Etkinlik, toplamda 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla dikkat çekti.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz'den Açıklama

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, bu yıl 13. kez düzenlenmekte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Öz, tüm katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Yarın hem geleneksel hem de modern yarışmalara start vereceğiz. 29 Mayıs'ta İstanbul Fethi'ne ithafen final gösterilerimizle madalya törenlerine geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Önemli Açılışlar ve Davet

Ayrıca, Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarısı anısına dikilen menzil taşının yanı sıra, Öznur Cüre için de bir menzil taşı açılışının gerçekleştirileceği belirtildi. İlk kadın menzil taşı özelliği taşıyan bu taşın açılışına tüm seyircilerin davet edildiği vurgulandı.

Etkinlik kapsamında, Filistin ve Gazze hat sergilerinin de yer aldığı bildirildi. Organizatörler, bu yılki Fetih Kupası'nda büyük bir ilgi görmekten mutluluk duyuyor.

Protokol Yemeği ve Yarışma Devam Ediyor

Yarının programında, menzil yarışlarının ardından bir protokol yemeği düzenlenecek. Okçuluk tutkunlarını heyecan dolu bir haftasonu bekliyor!

13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Vakfı Tesisleri'nde başladı. Organizasyonun ilk gününde...

13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Vakfı Tesisleri'nde başladı. Organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Vakfı Tesisleri'nde başladı. Organizasyonun ilk gününde...

13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Vakfı Tesisleri'nde başladı. Organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirildi.

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