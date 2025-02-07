13 Yaşındaki Milli Sporcu Ayten Ceren, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Küçük Yaşta Başladı, Büyük Hedeflere Koşuyor

Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Ayten Ceren Kahraman, 6 yaşında masa tenisinin kapılarını araladı. Balkan Şampiyonu halası Betül Nur Kahraman tarafından yönlendirilen genç sporcu, günümüzde 13 yaşında dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ayten Ceren, 2021 yılında Ankara'da düzenlenen şampiyonada minik kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ederek kariyerindeki ilk madalyasını kazandı. Ayrıca, 28-29 Aralık 2024’te Amasya’da düzenlenecek "Yıldız Kızlar En İyi 16'lar" yarışmasında Türkiye ikincisi olarak milli takıma katılma hakkı elde etti.

Dünya Şampiyonası Hedefi

Genç sporcu, Nevşehir’de 12-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak WTT Youth Contender Açık Turnuvası'nda başarılı olup dünya şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giymek istiyor. Ayten Ceren, "Dünya şampiyonasında kürsünün en üst basamağında yer almak istiyorum" diyor.

Disiplin ve Azimle Yükseliyor

Masa tenisinin hayatında planlı ve disiplinli bir ilerlemeye yardımcı olduğunu vurgulayan Ayten Ceren, "Dışarıdan kolay görünse de, milli takıma seçilmek için daha çok çalışmak gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, pek çok madalya kazandığını belirterek, "Nevşehir'deki turnuvada bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek" istediğinin altını çizdi.

Koçundan Tam Destek

Masa tenisi antrenörü Furkan Köse, Ayten Ceren'in haftada 7 gün antrenman yaptığını ve ailesinden çok antrenörleri ile arkadaşlarını gördüğünü belirtti. Köse, "Ceren, disiplinli ve azimli çalışıyor. Bu çalışmanın sonunda güzel dereceler elde ediyoruz. Ceren'in milli takım formasını uzun yıllar taşıyacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen milli sporcu Ayten Ceren Kahraman, Balkan Şampiyonu halası Betül Nur Kahraman'ın yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı masa tenisinde 13 yaşında dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefliyor. Ceren, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen milli sporcu Ayten Ceren Kahraman, Balkan Şampiyonu halası Betül Nur Kahraman'ın yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı masa tenisinde 13 yaşında dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefliyor. Ceren, hazırlıklarını sürdürüyor.