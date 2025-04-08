DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

A Milli Kadın Futbol Takımından Slovenya'ya Yenilgi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya'ya 1-0 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 21:20
A Milli Kadın Futbol Takımından Slovenya'ya Yenilgi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya'ya Mağlup Oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü karşılaşmasında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda ay-yıldızlı takım, konuk ekip Slovenya'ya 1-0 yenildi.

Gruptaki Durum

Bu sonuçla birlikte grup aşamasında bir galibiyet ve 3 mağlubiyet alan A Milli Takım, maçlarındaki performansını geliştirme yolunda zorlu bir süreç yaşıyor. Ay-yıldızlıların 5. maçı ise 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin, önümüzdeki mücadelede alacağı sonuçlar büyük önem taşırken, futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya, Sivas'ta BG...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya, Sivas'ta BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya, Sivas'ta BG...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya, Sivas'ta BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Erkekler Basketbol Turnuvası Heyecanı Başladı
2
Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Geçti: Çağdaş Çavuş'tan Övgü Dolu Açıklamalar
3
Candeniz Berrak, Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
4
Manisa FK ve Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Berabere Kaldı
5
A Milli Kadın Futbol Takımından Slovenya'ya Yenilgi
6
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
7
Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımına Destek Ziyareti

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!