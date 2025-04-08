A Milli Kadın Futbol Takımından Slovenya'ya Yenilgi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya'ya Mağlup Oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü karşılaşmasında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda ay-yıldızlı takım, konuk ekip Slovenya'ya 1-0 yenildi.

Gruptaki Durum

Bu sonuçla birlikte grup aşamasında bir galibiyet ve 3 mağlubiyet alan A Milli Takım, maçlarındaki performansını geliştirme yolunda zorlu bir süreç yaşıyor. Ay-yıldızlıların 5. maçı ise 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin, önümüzdeki mücadelede alacağı sonuçlar büyük önem taşırken, futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya, Sivas'ta BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı ile Slovenya, Sivas'ta BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.