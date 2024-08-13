Ordulu Bilek Güreşi Sporcuları Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, 15-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Bu şampiyonada Ordulu üç sporcu, altın madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Öne Çıkan Sporcular

Bilek güreşinde daha önce çeşitli ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden Hüsrev Doğru, Avrupa'da kazandığı derecelerle dikkat çekerken, Elif Rana Kaya da son dönemlerdeki başarılarıyla ön plana çıkıyor. Esmanur Ele ise Türkiye'de elde ettiği şampiyonluklarla gururlanıyor.

Hüseyin Tavlı ve Engin Destek

Ordu'daki sporcular, çalışmalarını Ünye Spor Salonu Bilek Güreşi Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. Hüsrev Doğru, hazırlık sürecinin oldukça olumlu geçtiğini ifade ederken, destek veren isimlere teşekkür etti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ve diğer yetkililer bu süreçte sporculara destek sunuyor.

Genç Yetenekler ve Hedefler

14 yaşındaki milli sporcu Elif Rana Kaya, iki yıl önce spora başlamasıyla birlikte önemli başarılara imza attı. Esmanur Ele de 15 yaşında olmasına rağmen Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çaba içerisinde. Sporcular, Dünya Şampiyonası'nda bayrağı dalgalandırmayı ve İstiklal Marşı'nı okutmayı amaçlıyor.

İyi Hazırlıklarla Şampiyonaya Hazır

Bilek güreşi antrenörü Furkan Kirman, sıcak yaz aylarında sporcularıyla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti. Kirman, "Biz orada bayrağımızı dalgalandırmak için sporcularımızı hazırladık. Şampiyon olmaları için dua edeceğiz," dedi.

Türkiye'nin Temsilcileri

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Sorumlusu Mustafa Arslan, Hüsrev Doğru'nun master kategorisinde, Elif Rana Kaya ve Esmanur Ele'nin ise 15 yaş yıldız kızlar kategorisinde yarışacağını belirtti. Arslan, tüm sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve başarı beklediklerini ifade etti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.