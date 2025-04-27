1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Taktığı Türkiye'yi Gururlandırdı

1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı, Nevşehir'de düzenlenen final karşılaşmasında Bursa temsilcisi Arabayatağıspor ile karşılaştı ve maçı penaltı atışları sonucu 3-1 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Yarı Finaldeki Başarı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Ligi'ni namağlup lider bitiren ve ardından grup aşamalarında da başarılı performans sergileyen 14 yaş altı takım, 151 takım arasından son 4 takıma kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Final Maçının Detayları

Finaldeki maça hızlı başlayan ekip, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmadan sonra penaltı atışlarına geçti. Penaltılarda rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan 1461 Trabzon FK, Türkiye’nin en büyüğü olmanın sevincini yaşadı.

Başkan Hekimoğlu'ndan Vurgu

Karşılaşma sonrası büyük mutluluk yaşayan takım, şampiyonluk kupasını alarak başarılarını taçlandırdı. Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, yaptığı değerlendirmede altyapıya yaptıkları yatırımlara vurgu yaptı. Hekimoğlu, "Tüm yaş kategorilerinde planlı bir çalışma yapıyoruz. Büyük emek veriyoruz. Türk futboluna futbolcu kazandırmayı kendimize misyon edindik" dedi.

1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı, Nevşehir'de oynanan final karşılaşmasında Bursa temsilcisi Arabayatağıspor 14 Yaş Altı Takımı'nı penaltı atışları sonucu 3-1 yenerek şampiyon oldu.

1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı, Nevşehir'de oynanan final karşılaşmasında Bursa temsilcisi Arabayatağıspor 14 Yaş Altı Takımı'nı penaltı atışları sonucu 3-1 yenerek şampiyon oldu.