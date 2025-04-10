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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan'ı Konuk Edecek

Türkiye Ragbi Erkek Milli Takımı, 12 Nisan'da Sırbistan ile oynayarak galibiyet hedefliyor. Heyecanlı açıklamalar geldi!

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:03
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan'ı Konuk Edecek

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan Karşısında Galibiyet Peşinde

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı’nın 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da, Sırbistan ile gerçekleştireceği mücadelenin önemine vurgu yaptı. Şahin, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Seyircimiz önünde ülkemiz adına güzel bir galibiyet kazanmayı istiyoruz" dedi.

Hedef: Trophy Ligi'ne Çıkmak

Avrupa Konferans Ligi C Grubu’nda mücadele eden Türkiye, bir galibiyet ve bir mağlubiyetle son maçına çıkıyor. Şahin, "Burada hedefimiz minimum 50 sayı ile rakibimizi yenmek. Takım bunun bilincinde. Kalkınan süreç içinde Bulgaristan'ın da Moldova'yı yenmesini bekleyeceğiz. Böyle bir durumda takımımız bir üst lige, yani Trophy Ligi’ne çıkmak için play-off oynayacak" şeklinde konuştu.

Tarihinin En İyi Kadrosu

Şahin, takımın hazırlık döneminin yoğun geçtiğini ifade ederek, "Cumartesi günü Sırbistan karşısında bu kadronun gücünü göstermek istiyoruz" dedi. Ragbi sporunun ülkemizde hızla yayıldığını belirten Şahin, "2023 yılında 4500 olan okul sporları öğrenci sayımız 2024 yılında 9247'ye çıktı. Yüzde 100 artışla gidiyoruz" diye ekledi.

Başantrenör Boulet’in Odak Noktası

15'li Ragbi Milli Takımı Başantrenörü Laurent Boulet, Sırbistan’ın zayıf noktalarına odaklandıklarını ifade etti. Boulet, "Taktik çalışmalarımızı sürdürerek, önceki maçları düşünmeden hedeflerimize odaklandık. Öncelikli amacımız maçı bonus sayı ile kapatmak" açıklamasında bulundu.

Takım Kaptanı Zabcı’nın Motivasyonu

Takım kaptanı Mert Zabcı, Sırbistan karşısında galibiyet alacaklarına inandığını dile getirerek, "Avrupa’nın ve Türkiye’nin her tarafından milli takıma sporcular geldi. Gördüğünüz üzere önemli galibiyetler alıyoruz, daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

Ragbi sporunu denemek isteyen birçok sporcunun olduğunu belirten Zabcı, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Ragbi sporunu denemeyi çok istiyorlar. Sizlerin de bu sporu Türkiye’ye duyurması için teşekkür ediyorum" dedi.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 12 Nisan...

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek.

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