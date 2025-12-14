DOLAR
Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bugün 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak; VAR görevi Alper Çetin'e verildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:25
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Müsabakanın video yardımcı hakemi (VAR) olarak Alper Çetin görevlendirildi.

Hakem kadrosu

Karşılaşmayı sahada yönetecek olan başhakem Ali Şansalan olacak. Şansalan'ın yardımcı hakemleri Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar olarak açıklandı. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olarak bildirildi.

VAR ekibi

Video destek ekibinde Alper Çetin VAR, yardımcı VAR (AVAR) görevlerinde ise Mehmet Kısal ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

