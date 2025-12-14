Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Müsabakanın video yardımcı hakemi (VAR) olarak Alper Çetin görevlendirildi.

Hakem kadrosu

Karşılaşmayı sahada yönetecek olan başhakem Ali Şansalan olacak. Şansalan'ın yardımcı hakemleri Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar olarak açıklandı. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olarak bildirildi.

VAR ekibi

Video destek ekibinde Alper Çetin VAR, yardımcı VAR (AVAR) görevlerinde ise Mehmet Kısal ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

