Kocasinan Şimşekspor: Hakem Samet Armut’un Maçlarımızda Görevlendirilmemesini İstiyoruz

Kocasinan Şimşekspor, Kayseri U-18 maçındaki hakem kararlarını eleştirerek Hakem Samet Armut’un kulüp maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:23
Kayseri

Kocasinan Şimşekspor Yönetim Kurulu, Kayseri U-18 Ligi'nde oynanan Kocasinan Şimşekspor - EsenMetal SK karşılaşmasının ardından hakem yönetimini sert ifadelerle eleştiren bir açıklama yayımladı. Kulüp, özellikle Hakem Samet Armut'un kararlarının maçın akışını ve takımın emeğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Açıklamada öne çıkan itirazlar arasında; maçın ilk golünde oyuncu Yasir'in kolundan çekilmesine rağmen oyunun devam ettirilmesi, ceza sahası içindeki elle oynama pozisyonlarına farklı tutumlar sergilenmesi ve maç boyunca verildiği belirtilen sürelere ilişkin itirazlar yer aldı. Yönetim Kurulu, en az 10 dakika uzatma verilmesi gerekirken yalnızca 6 dakika ilave süre tanındığını vurguladı.

Kulüp, daha önce Samet Armut'un yönettiği üç karşılaşmada da benzer aleyhte kararlar alındığını ve bu maçların tamamının mağlubiyetle sonuçlandığını belirtti. Açıklamada ayrıca hakemin kardeşinin geçmişte kulüp bünyesinde oyuncu olduğu ve teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldığı bilgisi hatırlatılarak, bunun saha içi yönetimlere etkisi olduğuna dair kuvvetli şüpheler dile getirildi.

Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda U14 kategorisinde penaltılara giden ve video görüntüleriyle gol olduğu sabit olan bir sayının geçersiz sayılması sonucu yaşanan şampiyonluk kaybını da örnek gösterdi ve tüm bu olayları aynı hakem ile ilişkilendirdi.

Kulübün talepleri net: İlgili Hakem Kurulu'ndan Hakem Samet Armut'un bundan sonraki süreçte kulübün hiçbir resmi müsabakasında görevlendirilmemesi; saha içine ailevi veya kişisel meselelerin yansımaması için tarafsız ve adil hakemlerin atanması. Yönetim, adaletin ve sporun ruhuna uygun bir yönetim anlayışı beklediklerini açıkladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

