Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. Hafta Sonuçları
Bugün Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. haftasında heyecan dolu 6 maç gerçekleştirildi. Takımlar, mücadelelerinde kazanma arzusuyla sahaya çıktılar ve bu haftanın sonuçları da dikkat çekti.
Oynanan Karşılaşmaların Sonuçları
- Esenler Erokspor - Finalspor: 108-81
- Pizzabulls Co Basket - Kapaklıspor: 80-61
- Carpartner TED Ankara Kolejliler - iLab Basketbol: 87-79
- Çayırova Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesispor: 102-85
- OGM Ormanspor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 61-85
- Gaziantep Basketbol - Trabzonspor: 87-84
Lig, bu heyecan verici müsabakalarla bir kez daha basketbolseverleri ekrana kilitledi. Gözler, önümüzdeki haftalarda devam edecek mücadelelere çevrildi.