Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. Hafta Sonuçları

Bugün Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. haftasında heyecan dolu 6 maç gerçekleştirildi. Takımlar, mücadelelerinde kazanma arzusuyla sahaya çıktılar ve bu haftanın sonuçları da dikkat çekti.

Oynanan Karşılaşmaların Sonuçları

Esenler Erokspor - Finalspor: 108-81

- Finalspor: 108-81 Pizzabulls Co Basket - Kapaklıspor: 80-61

- Kapaklıspor: 80-61 Carpartner TED Ankara Kolejliler - iLab Basketbol: 87-79

- iLab Basketbol: 87-79 Çayırova Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesispor: 102-85

- Konya Büyükşehir Belediyesispor: 102-85 OGM Ormanspor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 61-85

- MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 61-85 Gaziantep Basketbol - Trabzonspor: 87-84

Lig, bu heyecan verici müsabakalarla bir kez daha basketbolseverleri ekrana kilitledi. Gözler, önümüzdeki haftalarda devam edecek mücadelelere çevrildi.