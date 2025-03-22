Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. haftasında 6 maç gerçekleştirildi ve sonuçlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:58
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. Hafta Sonuçları

Bugün Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. haftasında heyecan dolu 6 maç gerçekleştirildi. Takımlar, mücadelelerinde kazanma arzusuyla sahaya çıktılar ve bu haftanın sonuçları da dikkat çekti.

Oynanan Karşılaşmaların Sonuçları

  • Esenler Erokspor - Finalspor: 108-81
  • Pizzabulls Co Basket - Kapaklıspor: 80-61
  • Carpartner TED Ankara Kolejliler - iLab Basketbol: 87-79
  • Çayırova Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesispor: 102-85
  • OGM Ormanspor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 61-85
  • Gaziantep Basketbol - Trabzonspor: 87-84

Lig, bu heyecan verici müsabakalarla bir kez daha basketbolseverleri ekrana kilitledi. Gözler, önümüzdeki haftalarda devam edecek mücadelelere çevrildi.

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