Muslera'nın penaltı kurtarışları Estudiantes'e Clausura şampiyonluğunu getirdi

Fernando Muslera'nın penaltılarda yaptığı iki kurtarış Estudiantes'i penaltılarla 5-4 galibiyete taşıyarak Arjantin Clausura şampiyonu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:50
Estudiantes, eski Galatasaray kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'nın kritik performansıyla Arjantin Clausura'da şampiyonluğa ulaştı.

Maç özeti

Santiago del Estero'de oynanan finalde Racing Club ile Estudiantes karşılaştı. Müsabakada Adrian Martinez, 81. dakikada Racing'i öne geçirdi. 90. dakikada oyuna giren Josa Sosa, 90+3. dakikada Guido Carrillo'nun golünde asist yaptı. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına gidildi.

Muslera'nın katkısı ve sonuç

Estudiantes kalesinde görev yapan Fernando Muslera, penaltılarda yaptığı iki kurtarışla takımının kupayı kazanmasında belirleyici oldu. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Estudiantes, şampiyonluğa ulaştı.

Estudiantes, 2010 Apertura şampiyonluğunun ardından toplamda 7. ulusal lig şampiyonluğunu elde etti ve 2026 Copa Libertadores'e doğrudan katılma hakkı kazandı.

