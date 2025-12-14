Muslera'nın penaltı kurtarışları Estudiantes'e Clausura şampiyonluğunu getirdi
Estudiantes, eski Galatasaray kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'nın kritik performansıyla Arjantin Clausura'da şampiyonluğa ulaştı.
Maç özeti
Santiago del Estero'de oynanan finalde Racing Club ile Estudiantes karşılaştı. Müsabakada Adrian Martinez, 81. dakikada Racing'i öne geçirdi. 90. dakikada oyuna giren Josa Sosa, 90+3. dakikada Guido Carrillo'nun golünde asist yaptı. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına gidildi.
Muslera'nın katkısı ve sonuç
Estudiantes kalesinde görev yapan Fernando Muslera, penaltılarda yaptığı iki kurtarışla takımının kupayı kazanmasında belirleyici oldu. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Estudiantes, şampiyonluğa ulaştı.
Estudiantes, 2010 Apertura şampiyonluğunun ardından toplamda 7. ulusal lig şampiyonluğunu elde etti ve 2026 Copa Libertadores'e doğrudan katılma hakkı kazandı.
