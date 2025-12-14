Vahap Seçer: Mersin Maratonu Türkiye’de Organizasyon Başarısında İlk Sıraları Zorluyor

7. Uluslararası Mersin Maratonu’nda yoğun katılım ve coşku

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 7. Uluslararası Mersin Maratonunun kentte büyük bir coşku ve yüksek katılımla gerçekleştiğini belirtti. Seçer, organizasyonun hem sportif hem de kentin tanıtımı açısından önemli bir değer oluşturduğunu söyledi.

Maraton alanında yaptığı konuşmada Seçer, bu yıl 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu kategorilerinde toplam 2 bin 601 sporcunun mücadele ettiğini; halk koşusuna ise bu yıl yaklaşık 5 bin kişinin kayıt yaptırdığını ifade etti. Katılımın her yıl artmasının maratona olan ilginin ve güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

Seçer, parkurun cazibesine dikkat çekerek, "Mersin’in aralık ayında bile koşuya elverişli bir iklimi var" dedi. Parkurun bir yanında masmavi Akdeniz, diğer yanında Toroslar manzarası sunduğunu belirterek, bu coğrafi ve iklimsel avantajın sporcular için önemli bir tercih nedeni olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl elde edilen derecelerin de parkurun kalitesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Organizasyon başarısına ilişkin değerlendirmesinde Seçer, Uluslararası Atletizm takviminde yer alan 200’ün üzerindeki maraton arasında Mersin Maratonu’nun organizasyon kalitesi açısından ilk 50 içinde yer aldığını belirtti. Seçer, "Bu sonuç, işinizi iyi yaparsanız ve inanarak çalışırsanız gelir. Binlerce insan burada büyük bir emek veriyor. Belediyemiz başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla güvenli ve sorunsuz bir organizasyon gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Seçer, maratonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını; bu tür organizasyonların Mersin’e farklı şehirlerden ve ülkelerden insanları çektiğini, kentin tanıtımına, barışına, kardeşliğine ve birlik duygusuna katkı sunduğunu ifade etti. "Spor barış ve kardeşlik demek" diyen Seçer, bu nedenle spora büyük önem verdiklerini belirtti.

Mersin’de sadece Uluslararası Mersin Maratonu değil, Tarsus Yarı Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu, bisiklet turları, basketbol, satranç ve birçok branşta önemli organizasyonlar düzenlendiğini hatırlatan Seçer, 2013 Akdeniz Oyunları sonrası artan spor tesislerinin kente büyük avantaj sağladığını söyledi.

Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine de değinen Seçer, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın en etkili yollarından biri spor. Altyapıyı güçlendirmek, çocuklara imkan sunmak zorundayız. Mersin’in spor kenti, sporcu yetiştiren bir kent olması için vizyonla çalışıyoruz ve spora desteğimiz artarak sürecek" dedi.

Halk koşusuna katılımın organizasyonu daha da anlamlı kıldığını ifade eden Seçer, "Umarım ilgi her yıl artarak devam eder, Mersin’de yeni rekorlar kırılır" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

