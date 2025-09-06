15. TransAnatolia Ralli Raid Bolu etabıyla sona erdi

15. TransAnatolia Ralli Raid, Bursa'da 30 Ağustos'ta başlayan etapların ardından Bolu'da tamamlandı. Yarış, Türkiye, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan gelen 98 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Etap ve güzergah

Organizasyon, Bursa'dan başlayarak sırayla Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaştı. Parkur, çeşitli vadi yamaçları ile trafiğe açık asfalt yol kesitlerini içeriyordu.

Organizasyon ve başlangıç

Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla düzenlendi. Sabah erken saatlerde, Eskipazar'da oluşturulan servis alanındaki son hazırlıkların ardından sporcular start aldı.

Finis: Abant Gölü Milli Parkı

Yarışmacılar, motosiklet ve araçlarıyla ilerleyerek 2 bin 190 kilometre'lik parkurun sonunda Abant Gölü Milli Parkı'ndaki bitiş çizgisine ulaştı.

Kazananlar

Motosiklet kategorisi: 1. Thomas Marini (San Marino) — 14:27:26, 2. Paolo Degiacomi (İtalya) — 14:32:35, 3. Maikol Reboldi (İtalya) — 15:53:52.

Otomobil SSV kategorisi: 1. Paul Severin-Delphine Delfino (İngiltere) — 15:07:04, 2. Marian Andreev-Marius Aurelian Pop (Romanya) — 16:32:39, 3. Lurens Maijer-Robbert Visser (Hollanda) — 17:34:58.

Otomobil kategorisi: 1. Bekir Kuvvet Erim-Onur Sırımoğlu (Toyota Hilux) — 19:35:35, 2. Mitat Diker-Erdal Oral (Suzuki Grand Vitara) — 28:06:21, 3. Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek (Mitsubishi L200) — 33:13:21.

Kamyon kategorisi: 1. Marino Mutti-Andrea Mazzoleni (İtalya) — 17:02:25.

Raid kategorisi: 1. Murat Ali İçoğulları-Kerem Eldem, 2. Birol Yücel-Cem Topçuoğlu, 3. Gerçek Sunman-Bahar Sunman.

15. TransAnatolia Rally Raid Yarışı'nın Bolu etabı tamamlandı.