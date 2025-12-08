DOLAR
24 Erzincanspor’dan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Kararı

24 Erzincanspor Yönetim Kurulu, kulübün içinde bulunduğu zorlu süreç nedeniyle seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 07:33
Yönetim: Yük artık birkaç omzun taşıyamayacağı noktada

24 Erzincanspor Yönetim Kurulu, kulübün içinde bulunduğu zorlu süreç nedeniyle seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, kulübün bugüne gelmesi için büyük fedakârlıklar yapıldığı; mevcut yükün artık birkaç kişinin omzunda taşınamayacak kadar ağırlaştığı belirtildi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu şehirde bir sevda var. Zorlukta kaçmayan, yük ağırlaştığında omuz veren, rengine kara değse de pes etmeyen bir sevda. Erzincanspor’un yaşaması için imkânlarımızı zorladık; evimizden, işimizden, zamanımızdan eksilterek bu armaya sahip çıktık. Aylar boyunca kulübümüzün geleceği için çalmadığımız kapı kalmadı. Çünkü Erzincanspor, bu şehir için yalnızca bir futbol kulübü değil; birliktir, onurdur, umuttur."

Kulübün sahipsiz kalmaması ve Erzincan’ın spor geleceğinin karanlığa sürüklenmemesi için olağanüstü kongre kararı alındığı belirtilen açıklamada, bunun bir "kaçış" ya da "vazgeçiş" olmadığı özellikle vurgulandı:

"Bu karar, Erzincanspor’un önünü açma ve kulübü daha güçlü yarınlara teslim etme iradesidir. Bugüne kadar makam için değil, yalnızca Erzincanspor yaşasın diye mücadele ettik. Evimizin bereketinden eksiltip kulübün bereketine kattık. Bir otobüsün mazotunda, bir futbolcunun maaşında, sahipsiz bırakılan gecelerde ‘Bu şehir bu kadar mı yalnız?’ diye içimiz sızladı. Ama biliyoruz ki Erzincanspor düşerse sadece bir takım değil, bir şehrin umudu yara alır."

Yönetim, tüm Erzincanlılara çağrıda bulundu:

"Bu şehrin gerçek sahipleri, bu armaya gönül verenler, ‘Ben de taşın altına elimi koyarım’ diyen herkes bu emanete sahip çıkmalıdır. Erzincanspor; bir kişinin, bir grubun değil, 7’den 70’e tüm Erzincan’ın takımıdır."

Açıklama, kulübün geleceğine ilişkin umut mesajıyla son buldu:

"Bu bir veda değildir. Bu, Erzincanspor’a yeni bir sayfa açma cesaretidir. Yorgunuz, kırgınız ama hâlâ umutluyuz. Bir sevda gerçekten bir şehre aitse terk edilmez; yalnız bırakılsa bile vazgeçilmez. Erzincanspor’un geleceği, Erzincan’ın geleceğidir."

