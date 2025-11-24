Kayserispor 6. Mağlubiyetini Aldı
Gaziantep FK karşısında evinde 3-0'lık yenilgi
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligi oynadığı 13. maçında bu sezonki 6. yenilgisini aldı.
Sarı kırmızılı ekip, evinde karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 3-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.
Kayserispor'un ligdeki performansı şu şekilde: 13 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet.
Takımın mağlubiyetleri şu haftalarda gerçekleşti: 1. haftada Beşiktaş, 3. haftada Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor, 9. haftada Samsunspor, 12. haftada Fenerbahçe ve 13. haftada Gaziantep FK.
