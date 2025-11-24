Kayserispor 6. Mağlubiyetini Aldı

Kayserispor, Süper Lig'de 13. maçında Gaziantep FK'ya 3-0 yenilerek bu sezon 6. mağlubiyetini aldı; takım ligde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle ilerliyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:00
Kayserispor 6. Mağlubiyetini Aldı

Kayserispor 6. Mağlubiyetini Aldı

Gaziantep FK karşısında evinde 3-0'lık yenilgi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligi oynadığı 13. maçında bu sezonki 6. yenilgisini aldı.

Sarı kırmızılı ekip, evinde karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 3-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Kayserispor'un ligdeki performansı şu şekilde: 13 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet.

Takımın mağlubiyetleri şu haftalarda gerçekleşti: 1. haftada Beşiktaş, 3. haftada Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor, 9. haftada Samsunspor, 12. haftada Fenerbahçe ve 13. haftada Gaziantep FK.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE BU SEZON 6. YENİLGİSİNİ ALDI.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE BU SEZON 6. YENİLGİSİNİ ALDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası: Fatih Atlı ve İbrahim Ay Şampiyon
2
Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 Yenerek Kazandı
3
Seyrantepe'de Galatasaray'ın Üstünlüğü: Beşiktaş'a 15 Derbide 11 Galibiyet
4
Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Antalya'da Sona Erdi
5
Alanyaspor, Angolalı Maestro ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Mersin'de Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası Başladı
7
Fenerbahçe'de santrfor arayışında En-Nesyri ve Dzeko gündemde

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?