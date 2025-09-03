DOLAR
15. TransAnatolia Ralli Raid Kapadokya Etabında — 98 Sporcu, 9 Ülke

15. TransAnatolia Ralli Raid'in Kapadokya etabında 9 ülkeden 98 sporcu mücadele etti; yarış 2 bin 190 km'lik parkurla 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:06
15. TransAnatolia Ralli Raid, Kapadokya etabında devam etti. 30 Ağustos'ta Bursa'dan başlayan organizasyonda, Türkiye dahil 9 ülkeden toplam 98 sporcu mücadele ediyor.

Yarışın beşinci günündeki parkur, sporcuları sabah erken saatlerde Nevşehir'in Göreme beldesinde kurulan servis alanından starta hazırladı. Sporcular, ikişer dakika arayla yola çıkarak çeşitli vadi yamaçları ile trafiğe açık asfalt yolları kapsayan güzergahta ilerledi.

Etap, motosiklet ve araç kategorilerindeki yarışçıları Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki bitiş çizgisine taşıyacak.

Organizatörler spor turizmi vurgusu yaptı

TransAnatolia Koordinatörü Burak Büyükpınar, gazetecilere organizasyon hakkında bilgi vererek, bu yıl 17 il ve 58 ilçe sınırından geçilerek toplam 2 bin 190 kilometre yol kat edileceğini belirtti.

Büyükpınar, katılımcılar arasında Türkiye'ye ilk kez gelen sporcuların da bulunduğunu söyleyerek, onların ülkeyi ve parkurları çok beğendiklerini ifade etti. Büyükpınar'ın açıklaması şöyle: "Dünyaya baktığınızda spor turizmi çok önemli bir turizm aktivitesi. Deniz ve güneş turizminin yanında spor turizmi ülkeler için çok önemli. Bizim yaptığımız tarzda yabancıları Türkiye'ye getiren, Türkiye'nin farklı coğrafyalarını gösterebilen aktif organizasyonlar çok değerli."

Kapadokya'nın tanıtımına katkı

Etkinliğin sportif direktörü Orhan Çelen ise yarışın güzergahtaki bölgelerin tanıtımına katkı sunduğuna inandığını vurguladı. Çelen, Kapadokya'nın organizasyonun en özel noktalarından biri olduğunu belirterek: "Kapadokya Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. Tarihi, doğal güzellikleri ve jeolojik yapısıyla önemli bir nokta. Yabancı katılımcılar, 'Biz Türkiye'yi böyle tanımıyorduk, böyle bilmiyorduk' şeklinde ifadelerle karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak hepsi şu anda Türkiye'yi bambaşka gözle tanıyorlar." dedi.

Yabancı sporcuların izlenimi

Yarışa İngiltere'den katılan Robin Lynch, Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi. Lynch, etkinliğin parçası olmaktan memnun olduğunu belirterek: "Yarış güzergahı çok güzel. Özellikle Kapadokya'nın tarihi ve doğal atmosferine hayran kaldım. Daha önce Türkiye'nin ve Kapadokya'nın fotoğraflarını görmüştüm ancak burada bulunmak çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

TransAnatolia, Kapadokya etabının ardından Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı'dan geçerek 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek.

