Kayseri U18 Kadınlar Basketbol Ligi Sona Erdi: Melikgazi Şampiyon, Kayseri Spor A.Ş. Bölgeye Gidecek

Kayseri U18 Kadınlar Basketbol Ligi tamamlandı. Melikgazi Kayseri Basketbol şampiyon oldu; Kayseri Spor A.Ş. A Takımı ikinci ve 17-21 Şubat'ta Aksaray'daki Bölge Şampiyonası'na katılacak.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:35
Kayseri U18 Kadınlar Basketbol Ligi Sona Erdi: Melikgazi Şampiyon, Kayseri Spor A.Ş. Bölgeye Gidecek

Kayseri U18 Kadınlar Basketbol Ligi Sona Erdi

Kayseri U18 Kadınlar Basketbol Ligi, hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligde ilk iki sırayı alan takımlar Bölge Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Final Sıralaması ve Bölge Şampiyonası

Lig maçlarının tamamlanmasıyla Melikgazi Kayseri Basketbol ligi birinci sırada tamamlarken, Kayseri Spor A.Ş. A Takımı ikinci oldu. Bu iki takım, Kayseri’yi Bölge Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Öte yandan, Spor A.Ş. B takımı ligi dördüncü sırada bitirdi.

A Takımımız, 17-21 Şubat tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır.

Kulüp Açıklaması

Spor A.Ş. tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü A Takımımız Kayseri ikincisi, B Takımımız ise Kayseri 4.’sü olmuştur. A Takımımız, 17-21 Şubat tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, Antrenörümüz Merve Şapçı ve sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi."

