Trabzonspor, Fatih Tekke ile Yükselişte: Göztepe 2-1

Göztepe deplasmanından kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yükselişini sürdürdü.

Geçen sezonun kırılma anı

Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında alınan Hatayspor mağlubiyetinin ardından takım 32 puanla 11. sırada yer alıyordu ve Şenol Güneş’in ayrılığının ardından görev Fatih Tekke’ye emanet edildi. O sezonda Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon zirve mücadelesi

Fatih Tekke ile bu sezon takımın performansı artarak devam ediyor. Trabzonspor, 15. hafta itibarıyla 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada yer alıyor.

İstikrar ve yenilmezlik serisi

Bordo-mavililer bu sezonki tek yenilgisini Fenerbahçe deplasmanında, rakibine 1-0 kaybettiği maçta aldı. O maçın ardından takım yenilgi yüzü görmedi; son 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek mağlubiyetsiz bir seri yakaladı.

Tekke döneminin genel bilançosu

Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda ligde oynanan toplam 26 maçta Trabzonspor 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalardan 53 puan çıkaran takım, 2.04 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise Tekke ile 15 mücadelede 34 puan toplayarak 2.30 puan ortalaması elde etti.

Yenilgiler büyük maçlarda

Trabzonspor’un Fatih Tekke dönemindeki üç yenilgisi de üst düzey rakiplere karşı gerçekleşti. Geçen sezon Fenerbahçe’ye 4-1 ve Galatasaray’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da Fenerbahçe karşısında 1-0 yenildi.

