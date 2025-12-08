Göztepe 4 maç sonra yenildi: Trabzonspor 2-1

Maç sonucu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, ISONEM Park’ta konuk ettiği Trabzonspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Seri sona erdi

Göztepe, söz konusu maç öncesinde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip; Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor galibiyetleri ile Kocaelispor beraberliğini elde etmişti. Trabzonspor karşısındaki yenilgi bu seriyi bitirdi.

İç sahadaki ilk yenilgi

Sezon boyunca iç sahada güçlü bir performans sergileyen Göztepe, Trabzonspor maçına kadar evinde hiç mağlup olmamıştı. Evindeki 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan İzmir ekibi, bu müsabakada rakibine yenilerek sezonun ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Ayrıca ISONEM Park’ta oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Stanimir Stoilov’un takımı, Trabzonspor karşılaşmasında rakibine gol izni vererek aylar sonra iç sahada ilk kez gol yemiş oldu.

