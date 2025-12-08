Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. Hafta: Monaco Deplasmanında

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco Deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın TSİ 23.00'te II Louis Stadyumu'nda Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma yarın oynanacak ve Galatasaray, gruptaki son maçında puan durumu ve prestij için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 9 puan ve 14. sırada yer alıyor. Monaco ise 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 6 puan ve 23. sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Performansı

Bu sezon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken; Eintracht Frankfurt'a 5-1Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Avrupa'da Genel Kayıtlar

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maç oynadı. Bu maçlarda 119 galibiyet, 125 mağlubiyet, 89 beraberlik aldı; filelere 459 gol gönderirken, kalesinde 505 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi Karması

Devler Ligi'nde Galatasaray tarihte 127 maç oynadı; bunların 32'si galibiyet, 64'ü mağlubiyet, 31'i beraberlik ile sonuçlandı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde 130 gol atarken, kalesinde 217 gol gördü.

Okan Buruk'un Avrupa Karnesi

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'da Avrupa kupalarında toplam 31 maç yönetti. Bu maçlarda 13 galibiyet, 10 mağlubiyet, 8 beraberlik aldı.

Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi Formu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 6 golle takımını sırtlıyor. Osimhen, Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci durumda. Ayrıca 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu. Takımda Yunus Akgün de 2 golle skora katkı sağladı.

Galatasaray - Monaco Rekabeti

İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçlarda 2 galibiyet alırken, Monaco 3 galibiyet elde etti; 1 maç ise berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 7 gol atarken, Monaco 12 gol kaydetti. İki takım son olarak 25 Ekim 2000'de karşılaşmış, Monaco evinde 4-2 galip gelmişti.

Fransız Takımlarıyla Tarih

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla toplam 21 maç oynadı; bunlardan 7 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik geldi. Bu müsabakalarda Galatasaray 23 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü. Rakipler arasında Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya bulunuyor.

Monaco'nun Durumu

Bu sezon Ligue 1'de Monaco, 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 23 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. Takım ligde son olarak Brest deplasmanından 1-0 mağlup döndü. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco; Bodo/Glimt'i 1-0Club Brugge'a 4-1 mağlup oldu ve Manchester City ile 2-2, Tottenham ile 0-0, Pafos ile 2-2 berabere kaldı.

II Louis Stadyumu'nun Galatasaray Tarihindeki Yeri

II Louis Stadyumu, Galatasaray tarihinin önemli statlarından biri. Sarı-kırmızılılar 25 Ağustos 2000'de UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid'i Mario Jardel'in attığı altın golle 2-1 yenerek kupayı kazanmıştı.

Geçmişteki Oyuncu Paylaşımları

İki takımda da forma giymiş oyuncular arasında Shabani Nonda, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Ismail Jakobs ve Wilfried Singo bulunuyor. Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde Singo'yu Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

Eksikler

Monaco maçı öncesinde Galatasaray'da bazı önemli isimler kadroda yer alamayacak: Arda Ünyay kırmızı kart cezası, Wilfried Singo ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle yok. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı karşılaşmada görev alamayacak. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmuyor.

Hakem Kadrosu

Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Yardımcı hakemler Hessel Steegstra ve Jan de Vries olurken, 4. hakem Allard Lindhout olacak. Maçta VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Benjamin Brand görev yapacak.

