AURAN Erciyes Voleybol Hükmen 3-0 Galip

AURAN Erciyes Voleybol Kulübü, Talas Gençlik Spor’un maça çıkmamasıyla hükmen 3-0 galibiyet aldı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:36
AURAN Erciyes Voleybol Kulübü, planlanan karşılaşmada Talas Gençlik Spor’un maça çıkmaması üzerine haftayı hükmen 3-0 galibiyetle kapattı.

Kayseri Süper Lig’de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Erciyes, müsabakaya çıkmayan rakibi nedeniyle federasyon kuralları gereği 3-0 hükmen galip sayıldı.

Bu sonuçla Erciyes Voleybol Kulübü hanesine üç puanı yazdırdı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Taraftarlar maçın oynanmamasından dolayı üzüntü yaşarken, Erciyes cephesi hükmen de olsa gelen galibiyetin sevincini paylaştı.

