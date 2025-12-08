AURAN Erciyes Voleybol Hükmen 3-0 Galip

AURAN Erciyes Voleybol Kulübü hükmen galip

Maça çıkmayan Talas Gençlik Spor yüzünden 3-0’lık hükmen zafer

AURAN Erciyes Voleybol Kulübü, planlanan karşılaşmada Talas Gençlik Spor’un maça çıkmaması üzerine haftayı hükmen 3-0 galibiyetle kapattı.

Kayseri Süper Lig’de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Erciyes, müsabakaya çıkmayan rakibi nedeniyle federasyon kuralları gereği 3-0 hükmen galip sayıldı.

Bu sonuçla Erciyes Voleybol Kulübü hanesine üç puanı yazdırdı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Taraftarlar maçın oynanmamasından dolayı üzüntü yaşarken, Erciyes cephesi hükmen de olsa gelen galibiyetin sevincini paylaştı.

AURAN ERCİYES VOLEYBOL KULÜBÜ, TALAS GENÇLİK SPOR’UN MAÇA ÇIKMAMASIYLA HAFTAYI HÜKMEN 3-0 GALİBİYET İLE GEÇTİ.