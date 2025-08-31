DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.468.767,45 -0,1%

15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Kasım'da Başlıyor: Yeni Mete Gazozlar Hedefleniyor

15 Yaş Altı Okçuluk Ligi 1 Kasım'da start alacak; hedef altyapıyı güçlendirip Mete Gazoz gibi sporcular yetiştirmek ve 150-200 bin sporcuyu ok atar hale getirmek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:03
15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Kasım'da Başlıyor: Yeni Mete Gazozlar Hedefleniyor

Türkiye 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi ile yeni dönem başlıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türk okçuluğunda yeni bir dönüm noktası olarak görülen Türkiye 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz gibi sporcuların yetiştirilmesini hedefliyor.

Lige genel bakış

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından genç yeteneklerin gelişimini desteklemek ve onlara rekabetçi bir platform sunmak üzere kurulan lig, 1 Kasım tarihinde başlayacak. Federasyon, ligle 15 yaş altı sporcuların potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Lig, Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinden sporcuları kapsayacak şekilde tasarlandı. İlk aşamada 15 yaş altı kategorisine odaklanılacak; sonraki yıllarda 15-17 yaş grubu, ardından gençler ve olimpiyat yılına kadar da büyükler ligi eklenerek genişletilecek.

Metin Gazoz: Okçulukta daha yapacak çok işimiz var

Düzce'de 27-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 13 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve 15 Yaş Altı Zafer Kupası nedeniyle kente gelen Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, Zafer Kupası'nın lig seçmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Gazoz, Zafer Kupası'nın Kasım ayında başlayacak 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi'nin seçmesini oluşturduğunu, bu ligle birlikte Türk okçuluğunun geleceğini şekillendirecek sporcuların ilk basamağının atılacağını belirtti. Gazoz, federasyonun yaklaşımını özetlerken Biz duygusu ile hareket edildiğinde başarının geldiğine inandıklarını ifade etti.

Altyapı ve hedefler

Metin Gazoz, ligle önceliğin altyapıyı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, hedefin 13-14 yaşlardan başlamak olduğunu belirtti. Gazoz, amacın yalnızca mevcut yıldızlarla A takımı oluşturmak değil, gelecekte Mete Gazoz olacak çocukları şimdiden seçmek ve geliştirmek olduğunu vurguladı.

Kasımdan itibaren lig kapsamındaki faaliyetler 7 bölgede başlayacak ve ilk etapta yarışmalar 15 günde bir düzenlenecek. Genç ve A takım ligleri eklendikçe, ilerleyen yıllarda bölgesel faaliyetler her hafta devam edecek. Gazoz, hedeflerinin 150-200 bin sporcunun ok atmasını sağlamak olduğunu, ligden milli takımların çekirdek kadrosunun belirleneceğini ifade etti.

Zafer Kupası ve lig modelinin, 2028 ve 2032 olimpiyatlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Çaykur Rizespor | RAMS Park'ta kritik randevu
2
15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Kasım'da Başlıyor: Yeni Mete Gazozlar Hedefleniyor
3
Gülşah Cebeci İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Hedefi
4
İdilnur Aslan, Avrupa Savate Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
5
A Milli Basketbol Takımı Estonya ile Karşılaşıyor — 2025 Avrupa Şampiyonası
6
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
7
Ceyhan Ağbal'ın Dünya Şampiyonası'nda Altın Hedefi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta