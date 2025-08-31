15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Kasım'da Başlıyor: Yeni Mete Gazozlar Hedefleniyor

Türkiye 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi ile yeni dönem başlıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türk okçuluğunda yeni bir dönüm noktası olarak görülen Türkiye 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz gibi sporcuların yetiştirilmesini hedefliyor.

Lige genel bakış

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından genç yeteneklerin gelişimini desteklemek ve onlara rekabetçi bir platform sunmak üzere kurulan lig, 1 Kasım tarihinde başlayacak. Federasyon, ligle 15 yaş altı sporcuların potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Lig, Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinden sporcuları kapsayacak şekilde tasarlandı. İlk aşamada 15 yaş altı kategorisine odaklanılacak; sonraki yıllarda 15-17 yaş grubu, ardından gençler ve olimpiyat yılına kadar da büyükler ligi eklenerek genişletilecek.

Metin Gazoz: Okçulukta daha yapacak çok işimiz var

Düzce'de 27-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 13 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve 15 Yaş Altı Zafer Kupası nedeniyle kente gelen Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, Zafer Kupası'nın lig seçmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Gazoz, Zafer Kupası'nın Kasım ayında başlayacak 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi'nin seçmesini oluşturduğunu, bu ligle birlikte Türk okçuluğunun geleceğini şekillendirecek sporcuların ilk basamağının atılacağını belirtti. Gazoz, federasyonun yaklaşımını özetlerken Biz duygusu ile hareket edildiğinde başarının geldiğine inandıklarını ifade etti.

Altyapı ve hedefler

Metin Gazoz, ligle önceliğin altyapıyı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, hedefin 13-14 yaşlardan başlamak olduğunu belirtti. Gazoz, amacın yalnızca mevcut yıldızlarla A takımı oluşturmak değil, gelecekte Mete Gazoz olacak çocukları şimdiden seçmek ve geliştirmek olduğunu vurguladı.

Kasımdan itibaren lig kapsamındaki faaliyetler 7 bölgede başlayacak ve ilk etapta yarışmalar 15 günde bir düzenlenecek. Genç ve A takım ligleri eklendikçe, ilerleyen yıllarda bölgesel faaliyetler her hafta devam edecek. Gazoz, hedeflerinin 150-200 bin sporcunun ok atmasını sağlamak olduğunu, ligden milli takımların çekirdek kadrosunun belirleneceğini ifade etti.

Zafer Kupası ve lig modelinin, 2028 ve 2032 olimpiyatlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.