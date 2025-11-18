Almanya 6-0 ile 2026 Dünya Kupası Biletini Aldı

Almanya, Slovakya’yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na doğrudan yükseldi; Leroy Sane 2 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 03:16
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 03:16




Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası elemeleri son maçında Slovakya’yı 6-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve finallere gitmeye hak kazandı.

Maç Özeti

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları devam ediyor. A Grubu’nda elemelere Slovakya mağlubiyetiyle başlayan Almanya, son maçında konuk ettiği rakibine şans tanımadı.

Nagelsmann’ın öğrencileri sahadan 6-0’lık skorla galip ayrıldı ve üst üste 5. galibiyetini alarak 15 puanla grubu lider tamamladı.

Yıldızlar ve Sonuç

Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, 2 gol, 1 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı. Slovakya’nın kaptanı Milan Skriniar ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti alan Almanya, 21. kez finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Futbolda dünyanın en başarılı milli takımları arasında yer alan Almanya, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Grubu 12 puanla 2. tamamlayan Slovakya ise play-off oynayacak.







