Kayseri'de Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası

6-7 Aralık'ta 180 sporcu katıldı

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri temsilciliği tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen "Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası", spor ve vefa duygusunu bir araya getirdi.

Turnuvaya 180 sporcunun katıldığı şampiyonada duygu dolu anlar yaşandı. Programa katılan gaziler, sporcu, antrenör ve hakemlerle bir araya gelerek anlamlı bir vefa tablosu oluşturuldu.

Şampiyonada İslam oyunları Şampiyonu Gülistan Turan, Sercan Koç, Avrupa şampiyonu Utku Mete Yağcı ve Askeri oyunlar dünya şampiyonu Murat Avcı ile 2025 yılı içerisindeki çalışma ve başarılarından dolayı antrenör ve hakemlere plaketlerini gaziler takdim etti.

Eski sporcu Dünya Şampiyonasında Amputede İstiklal Marşı’mızı dinleten Gazi Recep Variyenli, protez bacağıyla antrenör Göksel Cingöz eşliğinde ringde gösteri yaparak izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Mültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu şunları kaydetti:

Şehitlerimizin şahitleri olan uzuvlarını vatan topraklarına bırakan şeref ve onurun yaşayan abideleri gazilerimiz ile Kayseri Muaythai spor ailesini bir araya getirip şampiyonamızı yaptık. Şehit aileleri ve gaziler vakfı Kayseri Başkanı Sami Doğan, Başkan yardımcısı Hüseyin Dal ve gazilerimize, katılan kulüplerimize, antrenörlerimize sporcularımıza hakemlerimize çok teşekkür ediyorum. Ahde vefa Türk’ün en büyük özelliğidir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır onlara vefa borcumuzu ödeyemeyiz

Etkinlik, sporun birleştirici gücüyle gazilere saygı gösterme amacı taşıdı ve katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

