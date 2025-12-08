DOLAR
42,54 0%
EURO
49,62 0%
ALTIN
5.759,54 0%
BITCOIN
3.899.221,23 0%

Kayseri'de Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası

Kayseri'de 6-7 Aralık'ta düzenlenen 'Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası' 180 sporcunun katılımı ve duygusal anlarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:32
Kayseri'de Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası

Kayseri'de Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası

6-7 Aralık'ta 180 sporcu katıldı

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri temsilciliği tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen "Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası", spor ve vefa duygusunu bir araya getirdi.

Turnuvaya 180 sporcunun katıldığı şampiyonada duygu dolu anlar yaşandı. Programa katılan gaziler, sporcu, antrenör ve hakemlerle bir araya gelerek anlamlı bir vefa tablosu oluşturuldu.

Şampiyonada İslam oyunları Şampiyonu Gülistan Turan, Sercan Koç, Avrupa şampiyonu Utku Mete Yağcı ve Askeri oyunlar dünya şampiyonu Murat Avcı ile 2025 yılı içerisindeki çalışma ve başarılarından dolayı antrenör ve hakemlere plaketlerini gaziler takdim etti.

Eski sporcu Dünya Şampiyonasında Amputede İstiklal Marşı’mızı dinleten Gazi Recep Variyenli, protez bacağıyla antrenör Göksel Cingöz eşliğinde ringde gösteri yaparak izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Mültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu şunları kaydetti:

Şehitlerimizin şahitleri olan uzuvlarını vatan topraklarına bırakan şeref ve onurun yaşayan abideleri gazilerimiz ile Kayseri Muaythai spor ailesini bir araya getirip şampiyonamızı yaptık. Şehit aileleri ve gaziler vakfı Kayseri Başkanı Sami Doğan, Başkan yardımcısı Hüseyin Dal ve gazilerimize, katılan kulüplerimize, antrenörlerimize sporcularımıza hakemlerimize çok teşekkür ediyorum. Ahde vefa Türk’ün en büyük özelliğidir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır onlara vefa borcumuzu ödeyemeyiz

Etkinlik, sporun birleştirici gücüyle gazilere saygı gösterme amacı taşıdı ve katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN 6-7 ARALIK KAYSERİ'DE "GAZİLERİMİZE...

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN 6-7 ARALIK KAYSERİ'DE "GAZİLERİMİZE VEFA ŞAMPİYONASI" YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe 4 maç sonra yenildi: Trabzonspor 2-1
2
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Yükselişte: Göztepe 2-1
3
AURAN Erciyes Voleybol Hükmen 3-0 Galip
4
Kayseri U18 Kadınlar Basketbol Ligi Sona Erdi: Melikgazi Şampiyon, Kayseri Spor A.Ş. Bölgeye Gidecek
5
Melikgazi 79-93 Fenerbahçe: Kunek ve Dangerfield 28'erle Parladı
6
Bodrum FK Ümraniyespor Deplasmanında — Liderlik Hedefi
7
Taha Akgül, Macaristan'daki Güreşçilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi