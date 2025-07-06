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Hayırseverlerle Açılan Spor Okulları, Kayseri'ye Madalya Getiriyor

Kayseri'de hayırseverlerin destekleriyle kurulan ERVA Spor Okulları, sporcuları sayesinde kentte birçok madalya kazandırdı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 11:43
Hayırseverlerle Açılan Spor Okulları, Kayseri'ye Madalya Getiriyor

Hayırseverlerin Desteğiyle Şampiyonlar Yetişiyor

Kayseri'de hayırseverlerin katkılarıyla yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan ERVA Spor Okulları, şehrin genç sporcularını başarılarla buluşturmaya başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, sporcular bu okullarda kazandıkları tecrübelerle madalyalarla döner hale geldi.

Mahallelerde Şampiyonlar Yetişiyor

Gençlerin spora yönelmesine destek olmak adına, büyük spor komplekslerine erişimi olmayan çocuklar için atıl binaların yeniden dizayn edilmesi sağlandı. Şu anda kent genelinde bulunan 55 ERVA Spor Okulu, güreş, muaythai ve wushu gibi branşlarda Türkiye şampiyonluğu elde eden genç sporcular yetiştiriyor.

30 Bin Sporcu Hedefi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şehrin çocuklarını kötü insanların eline bırakmayacağız” dedi. Hayırseverlerin yalnızca binaları düzenlemekle kalmayıp, kursiyerlerle sürekli iletişimde bulunduğunu vurgulayan Kabakcı, “Gelecek dönemde 30 bin sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırseverler sayesinde bu projeler hayata geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarına Giden Yol

Kabakcı, spor okullarının başarılarının giderek arttığını belirterek, “Birkaç yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları konuşacağız.” sözleriyle heyecanını paylaştı. Özellikle güreş ve wushu takımı, başarılarıyla dikkat çekiyor; bu ekip şu an Balkan Şampiyonası için kampa alındı.

Sonuç olarak, ERVA Spor Okulları, Kayseri'deki genç sporculara sunduğu fırsatlarla şehrin spor tarihine madalyalar kazandırmaya devam ediyor.

Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen...

Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları öğrencileri başarılı sonuçlara imza atıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, açıklama yaptı.

Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen...

Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları öğrencileri başarılı sonuçlara imza atıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, açıklama yaptı.

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